Paola Jara tuvo encuentro con Shakira y dejó sorpresivo mensaje por momento que vivieron; la paisa soltó una confesión

Shakira se convirtió en un ícono femenino para millones de personas, gracias a todo el trabajo musical y social que realizó hasta el presente. La barranquillera cautivó con sus mensajes, sus letras, sus acciones y las transformaciones que le dio a su realidad, la cual se vio afectada por cambios bruscos como su ruptura con Piqué y el acoso de la prensa española.

La colombiana, recientemente, se robó las miradas de miles de curiosos con su asistencia a los Premios Juventud 2023, donde fue galardonada, no solo por sus éxitos artísticos, sino por su labor con niños y comunidades. La estrella subió al escenario y dio un sentido discurso, el cual llegó al corazón de más de uno de sus fans.

De hecho, en las últimas horas, la atención de algunos usuarios de Instagram se dirigió a la cuenta oficial de Instagram de Paola Jara, quien soltó una confesión sobre la barranquillera y dejó registro de un encuentro que tuvieron en dicho evento. La cantante popular tuvo la oportunidad de posar junto a la estrella mundial, mencionando su admiración y respeto por todo el trabajo que hizo hasta ahora.

En el post, ambas sonrieron a la cámara y lograron registrar este encuentro, el cual hizo que la paisa viviera un momento como “fanática”.

“Hay que trabajar durooo para algún día facturar como ella”, escribió en el pie de foto de la imagen, donde hizo alusión a la letra de la canción que interpretó la colombiana con Bizarrap.

“Ella es inspiración, este fue un momento fan de los Premios Juventud”, agregó en el post.

Shakira, unas palabras de agradecimiento y apoyo

Según se observó el pasado 20 de julio, Kany García fue la encargada de entregar este galardón a Shakira, por lo que arrancó dando unas sentidas palabras: “Tú nos abriste caminos a muchas, y hoy, lo sigues haciendo. Para mí es un honor en Puerto Rico, en mi isla, poderte entregar este reconocimiento y celebrarte como mujer y como una verdadera agente de cambio”.

La barranquillera pasó al escenario, luciendo un sensual vestido y su cabellera suelta, para agradecer y compartir un mensaje real sobre lo que se estaba haciendo por cambiar el mundo. La estrella musical fue contundente con lo que buscaba expresar, enfocándose en quienes venían de nuevas generaciones para que lucharan.

“Muchas gracias. Gracias por este honor, Kany. Gracias por tus palabras tan lindas (...) Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”, comentó.

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. (Ante) eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milan. Y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más”, relató.

Shakira fue enfática en que la vida era muy distinta a las redes sociales, pero a través de estos escenarios se podía difundir y compartir lo importante, reflejando situaciones que indignaban y dañaban a la sociedad. Su discurso exaltó a sus hijos, a quienes estaba educando para que fueran mejores cada día.

“En las redes sociales, ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que si no fuese por ellos, si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan la injusticia, buscan la verdad. Y hoy que está Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría. Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina. No hay que tener una fundación, no hay que ser político, ni siquiera ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico”, aseguró en este discurso.