Gente
Marcelo Cezán recordó oportunidad en la que huyó de su hogar por la inseguridad y la delincuencia; sospechó de persecución
Debido a la tensa situación, el presentador y su familia tuvieron que ir directamente a un hotel.
Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas
Marcelo Cezán disfruta actualmente de una vida llena de logros, reconocimiento y un gran talento frente a la cámara. Actualmente, Marcelo es el presentador de La casa de los famosos Colombia, rol que comparte con Carla Giraldo y que ha hecho que gane más reconocimiento en los últimos meses.
Si bien la vida de Marcelo aparenta tener mucha calma, Marcelo recordó que junto a su familia, en un momento tuvieron que abandonar su casa en la Calera, todo debido a la inseguridad y la delincuencia.
De acuerdo con lo que mencionaron los presentadores del famoso programa de entretenimiento Lo sé Todo, se mencionó que el presentador y su familia tuvieron que mudarse de hogar, luego de que descubrieran que delincuentes estaban asediando su hogar.
“Un flecho cercano a esta pareja nos contó que Marcelo Cezán y Michelle Gutty están hartos, están cansados, están que no se aguantan, pues en la casa en la que estaban viviendo en un municipio cercano a Bogotá llamado La Calera, han vivido momentos desagradables por los amigos de lo ajeno. No fue una, ni fueron dos, fueron tres veces, ya tenían ladrón propio”, dijo el presentador.
“Cumplimos ya un ciclo en La Calera, después de la pandemia como que nos miramos, Michelle, Fabricio y yo dijimos como ya es suficiente campo, necesitamos un poquito de agite, ir a pie a la tienda de la esquina, nos hace falta y ya estamos en Bogotá. Ya no estamos viviendo en un hotel”, dijo el presentador en el momento en el que esto sucedió.
De igual forma, el presentador mencionó que el flecho que le llevó la información, le señaló que todo se tornó oscuro la última vez que los robaron, pues al parecer, confirmaron que se trataba de una persecución.
La familia del famoso presentador ha atravesado por diferentes situaciones, y una de las últimas es la distancia que lo ha tenido separado de su esposa, ya que ella ganó una beca actoral en Estados Unidos, por lo que tendrá que vivir en dicho país norteamericano.
“Todo este tema yo lo iba a arrancar virtual y ya cuando estuve allá, vi que requieren unos papeles específicos. A mí no me sirve la visa de estudiante porque yo tengo que trabajar y tengo algunos clientes en Estados Unidos, donde me conviene sacar otro tipo de papeles. Entonces mientras todo eso sale y fluye de la manera correcta, empecé a estudiar desde acá, estamos semipresencial, yendo y viniendo. Por cosas de la vida me ha salido bastante trabajo en cosas que había sembrado desde hace un tiempo aquí en Colombia, entonces tampoco puedo dejar todo tirado acá”, señaló la esposa de Marcelo Cezán, Michelle Gutty.