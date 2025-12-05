Marcelo Cezán recordó oportunidad en la que huyó de su hogar por la inseguridad y la delincuencia; sospechó de persecución

Marcelo Cezán disfruta actualmente de una vida llena de logros, reconocimiento y un gran talento frente a la cámara. Actualmente, Marcelo es el presentador de La casa de los famosos Colombia, rol que comparte con Carla Giraldo y que ha hecho que gane más reconocimiento en los últimos meses.

Si bien la vida de Marcelo aparenta tener mucha calma, Marcelo recordó que junto a su familia, en un momento tuvieron que abandonar su casa en la Calera, todo debido a la inseguridad y la delincuencia.

De acuerdo con lo que mencionaron los presentadores del famoso programa de entretenimiento Lo sé Todo, se mencionó que el presentador y su familia tuvieron que mudarse de hogar, luego de que descubrieran que delincuentes estaban asediando su hogar.

“Un flecho cercano a esta pareja nos contó que Marcelo Cezán y Michelle Gutty están hartos, están cansados, están que no se aguantan, pues en la casa en la que estaban viviendo en un municipio cercano a Bogotá llamado La Calera, han vivido momentos desagradables por los amigos de lo ajeno. No fue una, ni fueron dos, fueron tres veces, ya tenían ladrón propio”, dijo el presentador.

“Cumplimos ya un ciclo en La Calera, después de la pandemia como que nos miramos, Michelle, Fabricio y yo dijimos como ya es suficiente campo, necesitamos un poquito de agite, ir a pie a la tienda de la esquina, nos hace falta y ya estamos en Bogotá. Ya no estamos viviendo en un hotel”, dijo el presentador en el momento en el que esto sucedió.

De igual forma, el presentador mencionó que el flecho que le llevó la información, le señaló que todo se tornó oscuro la última vez que los robaron, pues al parecer, confirmaron que se trataba de una persecución.

El mensaje de Michelle Gutty, a su esposo, Marcelo Cezán. | Foto: Captura de Instagram @michellegutty / @marcelocezan

La familia del famoso presentador ha atravesado por diferentes situaciones, y una de las últimas es la distancia que lo ha tenido separado de su esposa, ya que ella ganó una beca actoral en Estados Unidos, por lo que tendrá que vivir en dicho país norteamericano.