Marilyn Patiño se sinceró SEMANA y tiró fuerte pulla a Mariana Zapata: “No tuve de otra”

La reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ no se contuvo y habló de la mala relación con su excompañera.

Laura Camila Másmela Bernal

15 de febrero de 2026, 7:15 a. m.
Marilyn Patiño y Mariana Zapata
Marilyn Patiño y Mariana Zapata Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia 3

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha desatado fuertes polémicas entre sus concursantes, pues no han logrado conectar en temas de convivencia, lo que ha generado una gran cantidad de momentos incómodos dentro del set.

Uno de los cruces y desacuerdos que más han llamado la atención con el paso de los días dentro del reality del Canal RCN se dio entre la reconocida actriz Marilyn Patiño y la creadora de contenido Mariana Zapata, pues en varias ocasiones expusieron palabras hirientes en contra de la otra.

Mariliyn Patiño
Mariliyn Patiño Foto: Mariliyn Patiño

Su último enfrentamiento se dio en el más reciente posicionamiento en espera de la eliminación, pues Marilyn le recordó a su compañera que algunas personas la apodan como ‘el plato típico de Colombia’, haciendo referencia a que habría tenido varias parejas sentimentales a lo largo de los últimos años.

Luego de ser eliminada junto a Sara Uribe, Marilyn Patiño habló con SEMANA y se refirió a la tensa relación que tuvo con su compañera, dejando en claro que las veces en las que la confrontó lo hizo para defenderse de sus fuertes comportamientos.

“Siento que siempre fui reactiva, ella entró atacándome desde el primer día y por eso se lo dije en un posicionamiento: ‘una heroína no ataca, una heroína verdadera se defiende y aquí estoy para recibirte, queridita’”, mencionó.

Reveló que no quiso quedarse callada en los posicionamientos y que, precisamente, estuvo cumpliendo con los lineamientos y las indicaciones que dio ‘El Jefe’ para esta dinámica, en la que deben enfrentar a sus compañeros y comentarles las razones por las que esperan que sean eliminados de la competencia.

Mariana Zapata aclaró la situación con Mr. Stiven y lo que sucedió.
La casa de los famosos Colombia 3. Foto: Captura de Instagram @mariana.zapata13
Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

“Varias veces le dije ‘belleza tropical’, no la quería tratar mal, pero ella insistía en seguirse posicionando conmigo, insistía en seguir verduleando conmigo y yo en no prestarme para su juego de la verduría, y me tocó sacarle un facto muy doloroso y muy maluco que yo sé que le puede afectar, pero no tuve de otra porque yo me tengo que defender, las hijas de Dios también nos defendemos”, aclaró.

Finalmente, Marilyn, quien se dio a conocer por ponerse en la piel de importantes personajes en producciones como A juego limpio, Escobar, el patrón del mal, La viuda negra y El final del paraíso, dejó en claro que se siente en paz con su salida, pues, pese a que cumplió su sueño de hacer parte del programa de telerrealidad, estuvo extrañando a sus pequeños hijos.

