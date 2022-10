Mary Méndez y la foto por la que le llueven los piropos en redes sociales

Mary Méndez es una de las presentadoras de televisión más conocidas en el país. La samaria lleva varios años vinculada a los medios de comunicación, por lo que se ha ganado el cariño de muchos televidentes colombianos.

Hoy en día es una de las presentadoras de programa de entretenimiento La Red a donde llegó desde el 2013 como reemplazo de Diva Jesurún. Antes de este proyecto, estuvo en programas como Sweet, Casa de TV Colombia y dentro del Canal Caracol estuvo en También Caerás, pero fue hasta que llegó como presentadora principal del programa de entretenimiento que ganó gran reconocimiento a nivel nacional.

Gracias a su trabajo como modelo y en la pantalla chica, es que hoy por hoy cuenta con un gran número de fans en redes sociales, como se puede ver en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores interesados en saber un poco más de su vida y hasta ver sus curvas.

La presentadora ha dejado en evidencia que sigue un estilo de vida muy saludable, en el que el ejercicio y la buena alimentación son fundamentales. Teniendo en cuenta esta pasión, decidió emprender y hace un par de años tiene su negocio de productos de panadería sin azúcar.

Hace poco, Mary Mendéz presumió los resultados de sus rutinas de ejercicio, lo hizo a través de una foto con un vestido corto negro que decía: “La satisfacción de terminar una muy productiva y excelente semana y empezar el merequetengue!!”, el cual dejó ver sus piernas y por esta publicación la llenaron de halagos.

“Tan hermosa como siempre”, “Divina ! Me encanta tus pintas”, “Está mujer es divinaaaaaaaaa, me inspiras”, “Simplemente espectacular”, “Divina, toda una Barbie”, “Mamasota, cosa hermosa bien hecha”, “Qué bonita estás, Mary!!!”, fueron algunos de los cumplidos que le hicieron.

Con la foto, además de dejar a más de un fanático boquiabierto, provocó toda clase de opiniones: “Está mujer es divina”... “Mamacita”... “Sabes que decirte divina sobra”... “Deliciosa tentación”... “Todo lo bello”... “Guapísima”.

Además de su belleza, Mary Méndez es muy activa en redes sociales y suele contar cosas y experiencias que le pasan en su vida, como lo hizo con su más reciente visita a México.

La colombiana desató una ola de mensajes en su cuenta oficial de Instagram, luego de regresar de su descanso, donde disfrutó del clima y de las atenciones que prestaban distintos lugares. Muchos de sus seguidores quisieron preguntarle sobre su proceso para entrar al país azteca, teniendo en cuenta los casos de algunos colombianos que han sido devueltos por las autoridades.

“Bueno, les cuento. El tema de la entrada a México que todo el mundo me lo está preguntando. Yo lo sé porque en los últimos días en Colombia eso ha sido la noticia y sé de muchos casos muy feos que pasaron al ingreso del país”, dijo.

“Les voy a decir cómo me fue a mí: a mí me fue divinamente. No por suerte, no por casualidad, no porque soy Mary Méndez, porque allá nadie me conoce, ya los veo diciendo eso: ‘Es que eres Mary Méndez’, o sea, no. Por el hecho de que yo me encargué de llevar absolutamente todos los papeles que ellos piden”.

“Piden reserva de hotel, tiquetes de ida y regreso, carta de invitación, extractos bancarios, los papeles de mi empresa y llevé seguro médico, mi carnet de mi seguro médico. Todo. Yo me metí a la página de migración México, me di cuenta de qué era exactamente lo que pedían y, obviamente, lo llevé, así me lo pidieran o no me lo pidieran, pero me pidieron todos y cada uno de ellos”.

“La atención es impecable, impecable. Entonces, desde mi punto de vista, me fue divinamente y volvería mil veces más a México”, concluyó.