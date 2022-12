Mateo Carvajal implementó esta estrategia para enseñarle a leer a su hijo, ¿le funcionó?

Mateo Carvajal sigue robando la mirada de millones de sus seguidores de las redes sociales con una serie de contenidos junto a su hijo Salvador, quien se convirtió en el amor más grande que tiene en su vida.

El paisa utilizó estos espacios virtuales para reflejar la química entre padre e hijo, disfrutando cada día que pasa con el menor.

Recientemente, el antioqueño enamoró a sus conocidos, familiares y fanáticos de las plataformas digitales con una serie de videos en los que se evidenció cómo fue el reencuentro con Salvador para la temporada de vacaciones que pasarán juntos. El deportista abrazó a su niño y le expresó todo el amor que siente por él, alzándolo y jugándole.

En medio de estos espacios que pasan juntos, Mateo Carvajal aprovechó para compartir su estrategia para que Salvador aprenda a leer de una forma más rápida.

“Tú solo vas a tener novia cuando seas grande y aprendas a leer”, le manifestó el deportista. Acto seguido, Mateo le preguntó si él ya sabía leer, motivo por el cual Salvador respondió que “sí”.

En ese sentido, el deportista sacó un libro, pero con la particularidad que estaba en inglés: “¿Qué dice aquí?”, preguntó Mateo. Acto seguido, Salvador respondió su nombre, razón por la cual Mateo dijo lo siguiente: “Ahí no dice Salvador, lea bien. A ver qué dice, si no, todavía no puedes tener novia. Qué dice”.

En ese momento, Salvador preguntó “¿Ese cómo se llama?”, a lo que Mateo indicó “se llama carro”, seguido de la respuesta de Salvador, “carro”. Al momento de la respuesta de su hijo, el deportista no ocultó su felicidad y le manifestó que “¡ya sabes leer!”.

Cabe mencionar que en días anteriores el influencer desempolvó una vieja fotografía de su infancia, utilizándola para compararla con Salvador y mostrar los rasgos que compartían.

De acuerdo con el post que subió el paisa, los curiosos apreciaron una imagen del colombiano cuando era niño y estaba graduándose de sus estudios. Esta postal impresa funcionó para ubicarla cerca de Salvador y así saber si tenían gestos o expresiones parecidas.

“Desde pequeño, bien hecho y ahora... uy hijo, ¿tú y yo nos parecemos mucho, cierto?, ¿cierto que tú te pareces al papá?, abre los ojos, así grandes, uishhh igualitos, Dios mío”, dijo Carvajal, bromeando al respecto.

Mateo Carvajal confirmó que sí se casó con Stephanie Ruiz

Mateo Carvajal se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales con la relación sentimental que sostiene con Stephanie Ruiz, una empresaria paisa que cautivó su corazón y logró conquistarlo tras varios meses en los que estuvo, aparentemente, soltero.

El deportista no ocultó su emoción con esta historia, por lo que dejó a la vista algunos detalles de los momentos que vivieron.

Ambos llamaron la atención de los curiosos con una serie de contenidos, donde se les vio bastante unidos y disfrutando de diversos momentos románticos. El creador de contenido y la empresaria se sorprendieron con detalles amorosos, con celebraciones inesperadas y con bromas muy particulares, las cuales dejaron a la vista cómo era la química que sostenían.

Sin embargo, pese a que esta unión llamó la atención de los fieles seguidores de Mateo Carvajal, más de un curioso se percató de unas argollas doradas que estaban luciendo los dos paisas desde hace algunas semanas. Estos anillos eran similares y los lucían en el dedo anular, por lo que muchos creyeron que se habían casado.

Ante la ola de preguntas que surgieron en redes sociales por este tema, la pareja optó por guardar silencio y generar una gran expectativa alrededor de estos accesorios. Sin embargo, el deportista dejó sin palabras a más de uno con una revelación que hizo en las palabras que brindó en un video de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Carvajal estaba trotando y haciendo deporte en Barcelona, cuando comenzó a mostrar un poco de todo el recorrido que hizo. Al explicar toda la distancia que logró, el antioqueño afirmó que estaba muy contento y motivado para seguir ejercitándose, ya que estaba recién casado y disfrutando de un gran viaje.

Por el momento esta es la primera vez que Mateo habla sobre este tema, por lo que muchos fanáticos esperan saber más detalles de este compromiso y el paso sentimental que dieron.