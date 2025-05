Mateo Varela reveló en ‘La casa de los famosos’ que fingió su muerte: “Me reanimaron”.

Hace algunas horas, ‘El Jefe’ de La casa de los famosos Colombia propuso una nueva actividad para los 10 concursantes que continúan dentro del juego. En esta, algunos de los familiares compartieron con la producción, anécdotas divertidas para que las estrellas las explicaran frente a sus compañeros.

Una de las más curiosas fue la de Mateo Varela, reconocido actor que reveló detalles de una de las travesuras que atravesó cuando era un niño.

“Cuando era pequeño, vivía con una tía y cuando me estaba cepillando los dientes, me apoyé en el lavamanos y se rompió. Para que no me regañaran me hice el muerto y comenzaron a reanimarme”.

Frente a las cámaras del Canal RCN, el hombre apodado como Peluche, no logró contener la risa y entretuvo a los famosos contando cómo fue el momento en el que fingió su muerte para evitar un regaño.

“Mi mamá trabaja en Barranquilla haciendo aseo en casas, entonces ella me tuvo que dejar con mi tía. Yo era muy bajito y me quería ver los dientes y el espejo era un espejo chiquitito, estaba el lavamanos y el espejo estaba en la posición de un adulto, por eso, yo no veía”.

Esto hizo que, Mateo, quien en su momento era un niño, pusiera su peso en el lavamanos, con el fin de elevar su cuerpo y poder observar si sus dientes habían quedado limpios. Sin embargo, el objeto no aguantó y terminó en el suelo.

“Yo me empecé a colgar del lavamanos para mirar, se cayó el lavamanos y se partió en dos y se empezó a salir el agua. Lo que hice fue fingir que me había matado, me tiré al piso, me puse el lavamanos en la cabeza y me quedé ahí”, dijo en medio de risas.

Confesó que el sonido del lavamanos al caer fue tan fuerte, que rápidamente llegaron sus familiares a socorrerlo, pensando que había perdido la vida debido al fuerte impacto que se habría dado en la cabeza.

“El esposo de mi tía llegó corriendo y dijo ‘se mató el niño’. Me empezó a reanimar y a mí me dio risa”.

