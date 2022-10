“Me abriste las puertas en el momento más duro”: el sentido mensaje que Marbelle le envió a Santiago Cruz

Marbelle, una de las artistas más reconocidas de Colombia, estuvo presente en el lanzamiento de un nuevo programa y reality de Caracol TV, llamado “La Descarga”, en donde deleitó a los asistentes con varios de sus éxitos más famosos.

En el lugar, la cantante de tecnocarrilera realizó varias bromas y aprovechó para dar unas sentidas palabras y agradecer a los asistentes y a sus mismos compañeros. En el espacio le dijo a Santiago Cruz, su compañero de show, que tenía mucho por agradecerle.

“La vida nos ha puesto dos veces en el camino, por razones muy distintas, pero yo quiero agradecer algo muy especial: me abriste las puertas de El sitio… en el momento más difícil y duro de mi vida, y fuiste tú y ese lugar los que me hicieron no desistir. […] Gracias porque cuando me recibiste ahí no sabes la bendición que fuiste en mi vida.”, expresó.

La cantante también aprovechó para mencionar que está muy emocionada por volver a trabajar con Cruz y que admira el gran trabajo y el gran músico que es hoy en día.

La intérprete de Adicta al dolor también aprovechó para echarle flores a otros de sus compañeros, como Maía y Gusi, quienes la acompañaran en este nuevo reality en el que participarán como mentores y jurados.

“Es difícil estar en el ojo del huracán”; Marbelle habla con SEMANA

SEMANA: ¿Ser artista es difícil?

M.: Sí. Somos transmisores de mensajes, pero se nos limita para decir muchas cosas. Creo que tenemos una gran posibilidad a través de estos participantes de poder mostrar esa faceta bonita de los artistas. ¿Qué es lo más difícil? Estar bajo el ojo del huracán, de la gente que te ama o de la gente que no te quiere. Creo que es lo más difícil. En mi caso, yo no terminé mi colegio y no terminé muchas cosas porque siempre le di prioridad a mi carrera y a veces uno siente que da mucho más de lo que recibe. Entonces, yo creo que la vida del artista siempre está dependiendo de las emociones, del amor que se recibe y del que se da. A veces es complicado por eso.

SEMANA: Los artistas de hoy se enfrentan a un mundo muy hostil con las redes sociales. ¿Qué advertencia les haría sobre este escenario?

M.: Que no tengan miedo porque las redes no pasan de ser eso: redes. Muchos de esos seguidores son reales, pero muchos otros no, o están escondidos detrás de un perfil para poder señalar, apuntar, juzgar. Yo invisibilizaría las redes. Si realmente quieren ser artistas y conectar con lo que aman, tienen que olvidarse de los prejuicios de los que ellos mismos van a ser víctimas. Les diría que dejen los prejuicios a un lado y no se sientan juzgados por nadie, que sean reales sin importar lo que eso implique. Que no sean bobos, que sean reales.

SEMANA: Para usted este reality también significa un cambio de casa. ¿Cómo se ha sentido en Caracol?

M.: Estoy feliz de estrenar casa. Me acabo de mudar. Estoy feliz. Soy la nueva en el salón de clases, pero me he sentido muy bien recibida, con mucho amor, después de muchos intentos fallidos se nos dio y creo que va a ser para largo. Va a ser una relación muy bonita.

SEMANA: Hay emoción en sus seguidores por este regreso. La han visto opinar, pero muchos quieren oírla cantar.

M.: Hay mucha expectativa buena y mala, pero yo estoy feliz. El pararme en un escenario y que todos mis fans que me aman y que han estado tan pendientes de mí me apoyen da felicidad.