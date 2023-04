“Me inyectaron hierro”: Maleja Restrepo asustó a sus seguidores por una visita al médico, ¿qué le pasó?

La presentadora y modelo, María Alejandra Restrepo Tafur, más conocida como Maleja Restrepo, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras compartir una publicación en la que se mostraba en un hospital. Si bien muchos alcanzaron asustarse por lo que estaba sucediendo, poco después, fue la misma ‘influenciadora’ que se encargó de disipar las dudas y explicarle a los que siguen su día a día qué era lo que le había pasado en realidad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido le explicó a sus fans que en los últimos días estaba presentando unas molestias en su salud y, por dicho motivo, tuvo que visitar un centro asistencial para ver qué era lo que estaba pasando. A raíz de dichas molestias tuvo que someterse a una serie de exámenes de rutina.

La presentadora tuvo que someterse a exámenes de rutina. - Foto: Foto: Instagram @maleja_restrepo

Si bien la modelo ha mostrado lo divertido y positivo de su vida. En esta ocasión no quiso dejar de lado esta situación de salud que, al parecer, fue un poco compleja. Aunque también ofreció un parte de tranquilidad al indicar que ya se estaba recuperando.

“Mi salud está muy bien. Había tenido un problema con la hemoglobina y me estaban estudiando una anemia, y ya llevé los exámenes después de que me tuvieron que inyectar hierro y todo está muy bien”, comentó la presentadora mientras se encontraba conduciendo su vehículo.

La modelo ha dado un parte de tranquilidad sobre su salud. - Foto: Instagram @maleja_restrepo

A su vez, indicó que aprovechó que ya estaba en esos procedimientos médicos para hacerse otros chequeos generales. Por fortuna para ella y su familia, todo salió bien.

“La endoscopia salió muy bien, la colonoscopia salió muy bien también, la tiroides la tengo regulada. Me siento contenta”, expresó la creadora de contenidos.

En su paso por la red social, aprovechó para enviar un importante mensaje a sus seguidores, bajo el entendido de que es muy importante estar al pendiente de la salud y de manera periódica visitar al médico de confianza o la EPS.

Curiosamente invitó a sus seguidores a gestionar de manera adecuada sus emociones porque esto, de alguna manera, puede evitar el padecimiento de algunas enfermedades: “Espero que ustedes también tengan buenas noticias con respecto a su salud, que al final lo es todo y es tan importante en nuestras vidas. Y por qué es que hay que cuidar tanto nuestras emociones. No cuidarlas, sino gestionarlas para no enfermarnos”, expresó.

La presentadora habló de su salud. - Foto: Foto: Instagram @maleja_restrepo.

Maleja y su familia

Maleja Restrepo y Tatán Mejía llevan más de dos décadas de estar juntos. A través de sus redes sociales suelen compartir su rutina diaria y diferentes momentos junto a sus dos hijas pequeñas, Macarena y Guadalupe.

La pareja es reconocida por ser muy honestos con sus seguidores y por mostrarse transparentes frente a lo que piensan sobre algunos temas y aspectos de la vida.

En sus perfiles de Instagram suelen publicar videos de risa para entretener a sus seguidores. Maleja, cuenta con 4.4 millones de seguidores y Tatán con 2,2 millones de seguidores.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía llevan más de dos décadas de estar juntos. - Foto: Cuenta de Instagram @maleja_restrepo

Tatán Mejía y su reflexión sobre el amor

Una de las publicaciones que más ha causado impacto en los seguidores es varias historias de Instagram, que Tatán Mejía compartió en el 2022 sobre las parejas y la elección de la persona con quien se decide pasar el resto de la vida.

“Con ese bombón de mujer con la que me casé es muy fácil también, ¿no?; este es un mensaje pa’ los hombres: A sus papás ustedes no los escogieron, sus hijos no los escogen, su familia no la escogen, ustedes escogen a su compañera con la que van a pasar el resto de su vida, eso es completamente diferente”, señaló en sus redes sociales.

Luego, el deportista, resaltó la importancia de conseguir una mujer que sentimentalmente sea muy diferente y no alguien que tenga los mismos gustos, pues, según él, cada uno posee sus propias pasiones y el tener gustos diferentes, propicia “tener de qué hablar”.

“Todo el mundo está buscando una mujer igualitica a uno, y qué pereza alguien igualito a uno. Todo el mundo quiere que la compañera piense igual que uno, qué pereza uno oyendo la misma música, igualiticos sin tener nada de que hablar; yo no quería alguien que supiera de motos, no, esa es mi pasión. Ella tiene sus propias pasiones y compartimos pasiones, pero sí el mensaje es: escojan bien. Si tienen una buena mujer a su lado, no la dejen ir porque puede ser el mejor regalo que les da la vida o el peor error que pueden comete”, concluyó Tatán.