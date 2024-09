“Me quieren matar”: hincha argentino hace importante llamado tras pelea con Blessd en la Copa América

¿Qué dijo Blessd sobre lo sucedido en la final de la Copa América?

Hincha argentino manifestó que teme por su seguridad tras tener inconveniente con Blessd

“Tengo miedo, ¿qué querés que te diga? No me siento seguro, a mí me hizo llorar de los nervios. Él lo que hizo fue que me tiró de la camiseta, pero yo, como estaba atento, agarro fuerte la camiseta y me voy para atrás, me caigo y me golpeo contra la pared. ¿Qué te pasa hermano?, ¿estás loco?, ¿qué estás haciendo?, ¿cómo me vas a querer robar la camiseta? Le decía eso y se hacía como que no había hecho nada”, indicó.