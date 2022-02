“Mafesita, mi brujilda hermosa”: Alejandro Riaño a Cabal, tras desplante por video viral

Alejandro Riaño, uno de los comediantes más reconocidos del país, habló recientemente en una entrevista con Daniel Samper Ospina sobre su personaje Juanpis González y reveló algunos detalles que poca gente conocía.

En medio del informal diálogo, el humorista reveló que el video que más problemas le ha traído hasta el momento fue el que hizo durante el paro nacional, donde comparó al Esmad con las fuerzas nazis de Adolf Hitler.

El comediante, sin embargo, aprovechó el momento para confesar que la parodia que compartió con respecto a los jóvenes Cabal también le generó algunos inconvenientes. Incluso, indicó que desde ese día la senadora no le volvió a hablar.

“Desde ahí, Mafecita no me volvió a contestar. Le escribí hace poco porque sacó un tuit criticándome y le dije: ‘¿Cuándo te sientas con este nefasto payaso y me cuentas qué es lo que piensas de los jóvenes Cabal?”, manifestó inicialmente.

Luego, Alejandro Riaño agregó: “Ya que en vez de educación, normalmente salen a echar bala. Me dejó en visto. Le mandé varios mensajes y siempre me deja en visto. Debe estar furiosa, mi brujilda hermosa”.

En el video, que se hizo viral rápidamente en todas las redes sociales, se puede apreciar a Juanpis González invitando a los jóvenes a dispararles a los manifestantes. “Soy joven Acabal porque así no tenga cédula tengo tremendo tote para agarrar a balín al que sea”, dice la grabación.

El comediante, de igual manera, aseguró en la charla con Samper Ospina que el peor entrevistado que ha tenido fue el precandidato presidencial Sergio Fajardo, ya que estaba bastante nervioso y el diálogo no fue fluido.

“La peor fue la de Sergio Fajardo, ya que estaba muy nervioso. No hacía sino dar vueltas de un lado para otro y decir: ‘No sirvo para esto, yo no soy chistoso´. El tipo me transmitió esos nervios y me salí del personaje completamente”, precisó.

Asimismo, puntualizó que desde ese día entendió que el exalcalde de Medellín no sirve para llevar las riendas de Colombia. “Ahí dije: ‘Este personaje no puede manejar al país’. Si hay una toma guerrillera, no sabría qué hacer”, concluyó.

Riaño habla sobre la escena más incómoda de su serie

Riaño, por otro lado, también se refirió a la serie de Juanpis Gónzález y reveló cuál fue la escena más difícil de grabar, puesto que el protagonista tiene un vínculo amoroso con Camila, personaje interpretado por la actriz Carolina Gaitán,

“Me ha tocado darme besos con hombres y mujeres en teatro, pero nunca lo había hecho en televisión ni en cine. Entonces, el beso con Carolina fue muy incómodo, pero con toda la confianza le pregunté: ‘Bueno, ¿cómo hago’?, y ella me dijo: ‘Lánzate sin miedo’”, señaló.

El comediante también aseguró que se le dificultó bastante llorar frente a las cámaras, esto porque el personaje está hecho para no llorar, pero recalcó que pudo improvisar en muchas escenas. Finalmente, confesó que tiene lista la segunda y la tercera temporada de la serie.