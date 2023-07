Melissa Martínez le hizo llamativa propuesta a Sebastián Viera para que llegue a la televisión

No hay nada escrito en el futuro inmediato de Sebastián Viera. Con 40 años, el histórico arquero uruguayo sigue sin anunciar su retiro del fútbol, pero lo que sí confirmó hace algunos meses fue su salida del Junior de Barranquilla, equipo en el que jugó por más de una década.

Su arribo a la capital de Atlántico en 2011 se dio en calidad de fichaje estelar, pues venía de un periplo exitoso por Grecia y España, habiendo jugado Champions League en el Villareal, llevando al club amarillo a las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo.

A Sebastián Viera lo despidieron con honores en Barranquilla. - Foto: Tomado de @alcaldiabquilla en Twitter

Tuvo apariciones en la selección de su país y toda esa experiencia le sirvió para convertirse en un hombre de la entera confianza del plantel ‘rojiblanco’. De esta manera, tras la salida de Giovanni Hernández, fue fácil para el entorno juniorista saber que la banda de capitán acabaría recayendo en el brazo del portero.

Por más de 10 años fue el líder absoluto en el camerino ‘Tiburón’, pero supo el momento en que tuvo que decir adiós y lo hizo. Ahora, hoy por hoy, Viera busca otras opciones, teniendo la despedida de las canchas como una posibilidad latente.

En varias entrevistas, el golero ha dejado en claro que no le llama la atención ser director técnico, oficio que sí tiene su padre, Mario Viera, quien dirige el club Carlos A. Manucci, de la primera división de Perú.

Por su parte, ha aseverado que le gustaría dedicarse a otras esferas del balompié. Inclusive, no le ha quitado el ojo a los medios de comunicación, pues es estudiante de Comunicación Social y Periodismo.

Teniendo todo eso en cuenta, estuvo invitado en el programa F360 de ESPN para la transmisión del 5 de julio. En esa oportunidad, la periodista Melissa Martínez le ofreció un puesto de trabajo junto a ellos.

“¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros unos días? Luis Fernando Domínguez no ha autorizado, pero ya que nuestro señor director tuvo la idea...”, dijo la atlanticense, refiriéndose a que Antonio Casale ya vio con buenos ojos la llegada de Viera al set.

Melissa Martínez le hizo una gran oferta laboral a Sebastián Viera. - Foto: Instagram: @melissamartineza

A lo anterior, el guardameta aseguró: “Estoy terminando la carrera de periodismo, así que bueno... Estoy estudiando. Estoy preparándome para lo que me depare el destino. Soy un convencido de que, para lo que uno haga, debe de estar preparado”.

Siguiendo la conversación, Sebastián Viera dejó en claro su intención de seguir viviendo en Barranquilla, pero no le sacó el cuerpo a la propuesta, pues “estamos a una hora no más, así que no hay problema”, haciendo alusión a que los estudios del canal están en Bogotá.

Otra de sus metas es la de llegar al área de la dirigencia del fútbol. En otros espacios ha mencionado que le atrae poder gerenciar un equipo profesional en el futuro cercano.

Sebastián Viera cumplió más de una década con Junior y sumó varios títulos. - Foto: Getty Images

