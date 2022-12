Mesera descubrió infidelidad de un cliente y, sin quererlo, se lo reveló a su esposa: “no me gusta usar gafas”

Cada vez son más los usuarios en TikTok que se dedican a compartir sus experiencias. En Colombia, por ejemplo, algunos conductores de SITP publican videos en los que dan cuenta cómo rompen la monotonía de su profesión, mientras que en Estados Unidos hay quienes cuentan cómo, sin quererlo, ayudan con la ruptura de relaciones amorosas.

En un video muy popular en la red social por estos días, una joven norteamericana llamada Caley contó la manera en que, trabajando como mesera de un bar, descubrió accidentalmente que uno de los clientes le era infiel a su esposa. Lo peor, sin embargo, es que –sin quererlo– le ayudó a enterarse.

Según Caley, un miércoles, como cualquier otro, el hombre llegó con una mujer para tomarse unos tragos. No obstante, la mujer no era la misma de cada semana, es decir su amante, sino su esposa. Pero Caley solo se enteró luego de hacerlos discutir. ¿Cómo ocurrió?

“Qué bueno verlos, chicos. No los he visto por un tiempo. ¿Lo mismo de siempre?”, preguntó Caley al asistir a la mesa donde se ubicaron los esposos. La costumbre del hombre era pedir un margarita, junto con su amante.

Su pregunta, enfatizó Caley, no fue a propósito. Solo se confundió porque el hombre visitó el lugar a las 4:45 de la tarde, como hacía habitualmente. Pero no solo por eso, sino porque dejó sus lentes de contacto en casa, razón por la que no pudo identificar que se trataba de una mujer diferente la que lo acompañaba, pese a que el color de cabello era el mismo.

“No me gusta usar gafas. Tengo dolores de cabeza por la tensión, así que decidí quitármelas y ponerlas en mi delantal”, agregó. Para mala fortuna, o buena, dependiendo desde dónde se le mire, la pareja terminó discutiendo.

Aunque para algunos lo que le sucedió al hombre fue bien merecido, por infiel, Caley lamentó lo sucedido. Muy profesional, comentó que lo último que quería era haber puesto en aprietos a su cliente.

Entre los comentarios, sobresale el de otra mesera, que afirmó vivir una experiencia similar: “Trabajé en dos bares diferentes. El tipo venía con su novia todos los días. Lo vi en el otro bar y le pregunté dónde estaba su novia frente a su esposa”. Así mismo, hubo quien dijo: “si alguna vez te han engañado, realmente aprecias a la persona que te lo hace saber”.

Conductores del SITP protagonizan TikTok viral

Los buses del SITP continúan siendo escenario de videos virales y sus conductores, los protagonistas. En uno de ellos, por ejemplo, se ve a tres trabajadores haciendo de Bombón, Burbuja y Bellota, personajes de la serie animada infantil Las Chicas Superpoderosas.

La grabación, publicada en TikTok tres días atrás, suma más de 69.000 ‘Me gusta’ y más de 1.000 comentarios, evidenciando su éxito. Fue compartida por uno de los conductores, que figura como Tazmania Camargo en esta red social, y afirma en la descripción de su perfil que le encanta hacer reír al público porque “le alegra el alma”.

En el video, los conductores dramatizan el intro de ’Las Chicas Superpoderosas’, programa que llegó a la televisión con su primer capítulo en 1998.

“Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. ¡Y así nacieron Las Chicas Superpoderosas!”, dice la voz en off del video. Mientras tanto, uno de los conductores agrega a una batea cemento, tacos para evitar que los vehículos rueden en una pendiente, elementos del kit de carretera y el letrero de madera con las rutas que realizan.

Luego de revolver los ingredientes, aparecen los conductores que interpretan a Las Chicas Superpoderosas, uno de ellos corriendo dentro del bus, otro sentado en los tubos de donde la gente se sostiene y otro con el kit de triángulos utilizados cuando un vehículo se vara.