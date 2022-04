Metallica estaría en conversaciones para regresar a Colombia: ¿cuáles serían las fechas?

El portal Music Trends Colombia publicó en sus redes sociales una noticia en la que informa que la legendaria banda Metallica podría visitar el país y que se encuentra en negociaciones para poder incluir a Colombia en su gira WorldWired Tour.

Colombia estaría incluida dentro de las negociaciones que incluyen a Costa Rica y tres países más luego de varias cancelaciones que se presentaron debido a la pandemia de la covid-19.

A pesar de que son solo rumores y no hay nada concreto, se piensa que la banda tendría más de una fecha en Colombia y se realizaría entre septiembre y noviembre de 2022.

De hacerse realidad, los fanáticos de la banda podrían verlos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Sin embargo, los fanáticos de la banda no están convencidos de este rumor y afirman que este concierto no se daría ya que, en menos de dos meses, el estadio bogotano sería el escenario de tres conciertos, uno de Coldplay el 17 de septiembre, el 11 de octubre de los Guns N’ Roses y el 20 de noviembre de Bad Bunny y, por normas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, no se pueden realizar dos conciertos de agrupaciones internacionales en un mismo mes.

“Imposible 2 fechas el mismo mes en El Campín”, “Metallica es un show bárbaro. Para los que no lo han visto, pilas, es tremendo. Me apunto si vuelven”, “Estoy en problemas ojalá sea noviembre, cómo justifico ese gasto? Ya compré Coldplay”, son algunos de los comentarios que circulan en redes con respecto al posible concierto.

Por ahora, la banda solo tiene confirmadas las fechas de conciertos en Latinoamérica en Chile (27 de abril), Buenos Aires (30 de abril) Porto Alegre (5 de mayo), Curitiba (7 de mayo), Sao Paulo (10 de mayo) y Belo Horizonte (12 de mayo).

“Metallica fue una inspiración inmensa en un momento de incertidumbre”: Juanes

El solista colombiano Juan Esteban Aristizábal, Juanes, anunció recientemente su participación en el nuevo álbum de la legendaria banda de rock estadounidense Metallica, The Metallica Blacklist, que cumple 30 años de haberse lanzado por primera vez. Para celebrarlo, la agrupación reunió distintas piezas musicales que marcaron la escena del rock americano en los 90 y convocó a varios artistas latinos para que integren sus nuevas versiones, entre ellos J Balvin y Juanes, quien reinterpreta la canción Enter Sandman, que en esta oportunidad trae nuevos sonidos afrocaribeños.

Paralelamente a esta colaboración, el cantante antioqueño lanzó su nuevo álbum, Origen, en el que hace un tributo a los artistas y canciones que lo inspiraron en su juventud. Además, junto a la plataforma Amazon Prime, estrenó un documental en el que se cuentan detalles de su vida personal, de su carrera musical y de sus procesos creativos.

SEMANA: ¿Qué tanto influyó Metallica su carrera musical?

JUANES: Definitivamente la influencia de Metallica al principio de mi carrera fue esencial. Incluso hoy, cuando la música de Metallica no suena como la que yo hago, pero en ese momento inicial realmente fue definitiva. Fue una inspiración inmensa para mí en un momento de incertidumbre, de búsqueda, de lucha, de ansiedad, encontré en esta banda y en este sonido del rock y del metal una forma de expresión que me ayudó más adelante a encaminarme de una manera más clara para expresarme.

SEMANA: ¿Considera que su inicio en la agrupación Ekhymosis contribuyó de alguna forma a que pudiera participar en este proyecto de Metallica?

J: Yo pienso que cada momento de la vida es esencial para el momento actual. Decir que solamente Ekhymosis tuvo que ver o que no hizo parte sería falso. Ekhymosis ha sido parte de mi vida, como ha sido parte mi carrera como solista, como ha sido parte todo. Es una sumatoria de cosas que van pasando y llegan al presente mismo.

SEMANA: ¿De qué manera esta colaboración con Metallica puede incentivar y promover el rock colombiano?

J: No puedo establecer con exactitud cómo puede impactar esta noticia en mi país, pero puedo hablar de mí. Esto sin duda es un sueño hecho realidad. Hoy en día pienso que es un género musical que no puedo dejar que se vaya, no puedo dejar que se muera, ha sido muy importante para mí.

SEMANA: ¿Qué significado cree que tiene que una banda con el reconocimiento de Metallica invite a artistas latinoamericanos a participar de un proyecto como este?

J: Me parece que el mensaje más importante en este momento es cómo una banda de rock tan grande como ellos deja que cualquier persona, de cualquier género musical, pueda hacer una versión de sus canciones. Eso significa un poco la libertad del rock, de la música en general. El lugar donde menos barreras deben existir es en el arte y yo creo que este gesto de Metallica de invitar a gente de todos los géneros musicales es una muestra de grandeza, de humildad, de tranquilidad, de entender el concepto del arte como realmente se debe: con libertad.