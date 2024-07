Mhoni Vidente acertó boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “más contento el papá de Nodal”

Christian Nodal y Ángela Aguilar no ocultan su amor en público y se besaron en plano concierto. | Foto: Tomada de X @lacomadritaof_

Mhoni Vidente predijo boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

“Él le va a ofrecer matrimonio a ella y veo campanas de boda. Veo una boda espectacular, una iglesia, un vestido, una fiesta grande. Con esta niña, con Ángela , va a querer boda. Van a pasar muchas cosas, la gente va a hacer presión pero esto no termina todavía”, dijo la pitonisa.

View this post on Instagram

Además de esto, en su momento, Mhoni Vidente dijo: “Los veo muy tranquilos, le dio anillo de promesa. Pepe Aguilar también está muy contento con esta boda, más contento el papá de Nodal, porque va a entrar a una de las familias más importantes de México, que es Fernández, Sebastián y los Aguilar, y quieran o no, sí se les ve casamiento, pero la carta del as de oros no trae embarazo”.