Mhoni Vidente asegura que Rosalía está embarazada de Rauw Alejandro

La afamada pareja de cantantes conformada por la española Rosalía y el puertorriqueño Raw Alejandro se ubicó recientemente en el ojo del huracán, por la propuesta de matrimonio que le hizo el joven a la ‘motomami’.

Luego de 3 años de relación, decidieron avanzar y dar el siguiente paso en el altar, pero poco a poco van surgiendo posibles detalles de la relación y lo que podría estar ocurriendo al interior de la misma.

Rauw Alejandro y Rosalía completaron más de tres años juntos. Foto: Fotograma, 1.37, ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO (Official Video),Rosalía , YouTube - Foto: Capturas de pantalla Instagram rosalia.vt

En los últimos días, mientras la reconocida tarotista Mhoni Vidente leía las cartas, en El Heraldo de México, estaban hablando del concierto gratuito que dará la española en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo viernes 28 de abril, tal y como lo anunció la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbum Pardo, la astróloga lanzó un dato revelador.

Algo que incluye directamente a la pareja de artistas, pues Mhoni aseguró que Rosalía “viene embarazada” (a México) y agregó que precisamente por estar, según sus cartas, en la etapa temprana del embarazo se presentaba en ese país, pues después se le iba a notar la barriguita.

*Desde el minuto 25.

Asimismo, mencionaron en conversación con Brenda Zamudio, la presentadora de EHM, que les esperaba realizar la boda, celebración y demás, por eso aprovechaban ahora que el vientre no estaría crecido.

Los artistas, hace algunas semanas, en entrevista con el youtuber español Ibai Llanos, revelaron que llevan tres años de relación formal y que mantuvieron su romance en secreto por bastante tiempo, para proteger las energías y no darles poder a las personas de entrar en sus dinámicas.

Rosalía y Raw Alejandro se van a casar - Foto: fotograma, 1:48, Youtube, Rosalía

“Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, manifestó la española ante la pregunta del ‘¿por qué no habían hecho colaboraciones hasta el momento, algo que a diario les pedían por medio de sus redes?’.

Otra de las preguntas que también respondió el puertorriqueño se trató de ‘¿cómo era la metodología para trabajar con esta mujer?’, a lo cual, él respondió: “Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta”.

Cabe recordar que la pareja el pasado 24 de marzo lanzó al mercado su más reciente sencillo PR (Promesa). Una canción que habla de una historia de amor y la promesa que se hace cuando dos personas están totalmente enamoradas.

Rosalía premios Grammy - Foto: Instagram @recordingacademy

La petición la hizo el cantante de 30 años con un anillo de piedras preciosas que forman una pera. De acuerdo con el portal mexicano Rsvponline la joya es de Tiffany & Co. Y según dicha marca, “este anillo de compromiso Tiffany Three Stone es un ejemplo en materia de belleza atemporal y atención al detalle”.

Rosalía posa con sus premios en la sala de fotos durante la 23ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., 17 de noviembre de 2022. - Foto: REUTERS

Sin embargo, hasta el momento es incierta la historia de cómo se conocieron estos grandes artistas, pero las primeras veces que se les vio de cerca fue en el 2020, cuando la española le ayudó al hombre a escribir y producir varias de sus canciones de su disco debut Afrodisíaco.