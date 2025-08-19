Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este martes, 19 de agosto, y vaticinó oportunidades inigualables para cada signo

La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para este martes 19 de agosto de 2025, una fecha que, según afirma, estará marcada por una poderosa carga espiritual.

Desde su característico enfoque místico, la experta sugiere que este día será propicio para la introspección, la renovación emocional y la toma de decisiones que permitan avanzar hacia objetivos más claros y concisos.

Horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

De acuerdo con Mhoni, la energía de este martes impulsa a soltar cargas del pasado, desprenderse de vínculos o situaciones que ya no aportan valor, y enfocarse en metas personales, sentimentales y profesionales más alineadas con el crecimiento interior.

Este día se enmarca dentro del llamado “mes del infinito”, una etapa del año que, según la vidente, canaliza una fuerza cósmica ideal para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

La astróloga destaca la importancia de aprovechar esta vibración mediante prácticas que favorezcan la conexión espiritual.

Recomendaciones como la meditación, el uso de colores intensos como el azul y el amarillo, o rituales simples (como encender una vela blanca con una intención clara) son sugerencias que, asegura, ayudan a limpiar la energía personal y a protegerse de influencias negativas del entorno.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este martes 19 de agosto

Aries deberá evitar enfrentamientos y prestar especial atención a su sistema digestivo.

Tauro enfrentará la necesidad de establecer límites claros con personas tóxicas y fortalecer su energía espiritual.

Géminis encontrará en los colores vibrantes una fuente de buena suerte ; los trámites internacionales marcharán sin contratiempos.

; los trámites internacionales marcharán sin contratiempos. Cáncer podría reencontrarse con un amor del pasado y tiene una buena oportunidad para avanzar en estudios relacionados con las finanzas.

Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo necesita cuidar su salud intestinal y dedicar tiempo a reforzar la relación de pareja.

Virgo experimentará beneficios en el ámbito laboral si decide hacer un cambio de imagen.

si decide hacer un cambio de imagen. Libra contará con una intuición aguda que será clave para tomar decisiones correctas.

para tomar decisiones correctas. Escorpio se encuentra en un momento adecuado para fortalecer su fe y dejar atrás relaciones que le restan energía.

Sagitario podrá controlar su temperamento y asumir un liderazgo efectivo en el trabajo.

Capricornio verá la apertura de nuevos caminos laborales , con posibles oportunidades de ascenso.

, con posibles oportunidades de ascenso. Acuario dejará atrás una etapa difícil ; los asuntos legales se resolverán favorablemente.

; los asuntos legales se resolverán favorablemente. Piscis podría iniciar una relación sentimental estable y recibir noticias positivas e inesperadas.

Mhoni Vidente anticipa un martes con energía de cierre, transformación y claridad, donde cada signo podrá avanzar con mayor sabiduría si logra conectar con su propósito interior y tomar decisiones conscientes.