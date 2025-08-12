Gente
Mhoni Vidente lanza el horóscopo de este martes 12 de agosto y expone las oportunidades que tendrían los 12 signos del zodiaco
La reconocida astróloga habló de lo que estas casas enfrentarán en este día.
Este martes 12 de agosto de 2025, Mhoni Vidente anticipa una jornada marcada por un poderoso impulso de renovación energética.
Según la reconocida astróloga, el movimiento planetario favorece el cierre de etapas y la apertura hacia nuevos horizontes de crecimiento personal.
La energía astral presente impulsa a actuar con plena conciencia, especialmente en asuntos que requieren equilibrio emocional y claridad mental.
En sus visiones, Mhoni detecta una vibración propicia para la proyección de objetivos y el trazado de planes a mediano y largo plazo.
Quienes estén dispuestos a desprenderse de cargas emocionales y situaciones que ya cumplieron su ciclo encontrarán el camino despejado; en cambio, quienes persistan en aferrarse al pasado podrían experimentar un día más pesado.
La invitación de los astros es a la introspección: plantearse preguntas esenciales y responderlas con absoluta honestidad.
En su guía semanal, que abarca del 11 al 17 de agosto, Mhoni Vidente señala que el martes 12 será particularmente favorable para Tauro, Virgo, Escorpio y Acuario, signos que contarán con un impulso extra para alcanzar metas y atraer buenas noticias.
Horóscopo de Mhoni Vidente para el martes 12 de agosto
- Aries: la semana se presenta con avances sólidos en proyectos y estabilidad general. El consejo es cuidar el temperamento, evitar enredos y buscar conexión con la naturaleza para mantener el equilibrio.
- Tauro: este martes trae buena fortuna. La clave está en dejar atrás rencores y energías negativas, abriendo espacio a la felicidad y la plenitud.
- Géminis: Mhoni sugiere pedir un deseo en este día, pues las energías estarán alineadas para su pronta realización. Es importante centrarse en el presente y no idealizar lo que quedó atrás.
- Cáncer: tras un inicio de semana desafiante, el día invita a cuidar la sensibilidad y aprovechar la fuerza transformadora para avanzar con calma y determinación.
- Leo: el brillo personal se intensifica esta semana. La recomendación es mantener el liderazgo y la creatividad, evitando que el ego interfiera en los objetivos.
- Virgo: jornada afortunada que favorece la concentración y la apertura a cambios inesperados que traerán beneficios.
- Libra: es momento de ejercer liderazgo sin temores, manteniendo flexibilidad y apertura hacia nuevas relaciones o alianzas.
- Escorpio: energías favorables impulsan los proyectos. Conviene permanecer atentos para descubrir verdades ocultas que podrían cambiar el panorama.
- Sagitario: el día demanda inspiración. Es momento de reactivar sueños y equilibrar la emoción con acciones concretas.
- Capricornio: la constancia es su aliada. Este martes puede representar un paso firme hacia metas bien planificadas.
- Acuario: un día venturoso, ideal para canalizar la creatividad y sorprenderse con oportunidades inesperadas.
- Piscis: la intuición será su mejor guía. Escuchar al corazón permitirá tomar decisiones auténticas y acertadas.
Según Mhoni Vidente, el 12 de agosto será especialmente positivo para los signos mencionados anteriormente. Los demás signos podrán beneficiarse si adaptan las recomendaciones semanales a su presente, aprovechando la energía renovadora que dominará la jornada.
