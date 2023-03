“Mi vida cambió radicalmente”: Norma Nivia se sinceró sobre el momento en que se implantó las prótesis mamarias

Norma Nivia es una de las actrices y modelos de mayor trayectoria en las últimas décadas en Colombia y una de las famosas que está metida en la polémica desatada por la explantación de prótesis mamarias, asunto que ha estado en boca de millones de cibernautas y luminarias del país, pues unos están totalmente de acuerdo y la defienden, mientras que otros la catalogan como una “moda”.

La tolimense fue una de las que hace 20 años decidió ponerse prótesis en sus senos para mejorar su figura y aumentar su autoestima, tal como lo confesó en entrevista para La Red, donde desnudó su corazón y contó cómo esta operación le cambió la vida, pero tiempo después la puso en un punto complejo en cuanto a la mujer que ahora se considera, mucho más madura y fuerte de mente.

La celebridad habló de su experiencia con las prótesis y por qué quiso retirárselas. - Foto: Instagram @normaniviag

“Yo la verdad siempre fui una niña y mujer muy flaca y muy alta y sí me la montaban por eso… Todas las estupideces que le dicen a uno hicieron su mella y a mis veintialgo, ya estaba modelando y me iba muy bien, un día dije ‘sí creo que me hace falta tener un par de tetas para ser más mujer’”, relató la modelo en su entrevista, viendo en retrospectiva su pensar cuando era más joven.

Norma se hizo su cirugía y le fue formidablemente bien, al punto de creer que no necesitó nunca cambiarse los implantes, que por recomendación médica se debe realizar cada cinco o diez años, depende del tipo de prótesis que se tenga. Además, la tolimense afirma que no solo su vida laboral se vio beneficiada por esta cirugía, sino también su intimidad.

La actriz se pronunció sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @normaniviag

“Me sentía mucho más linda, mucho más segura… Como a mí me fue tan bien, nunca pensé en cambiarlas, pero entonces qué pasa, 21 años son muchos años, en dos décadas cambia mucho y pienso en quitármelas, de pronto es una posibilidad, y digo: ‘creo que en este punto de mi vida tengo tanto amor propio que creo que soy capaz de quitármelas y vivir sin ellas’”, añadió la modelo.

Ella sintió que ya no era necesario tener unas prótesis para sentirse amada o segura en la vida, pues el proceso que ha tenido consigo misma le ha dado las herramientas necesarias para amarse a sí misma con su cuerpo al natural, además que ha demostrado que su talento va más allá de una belleza física, tal como se ha visto en producciones como ‘Nuevo rico nuevo pobre’, ‘La traicionera’, ‘Cuando vivas conmigo’ y ‘Un bandido honrado’.

Una de las razones que la llevó a retirar definitivamente sus prótesis fue el Síndrome de Asia, dolencia silenciosa que afecta a las personas que tienen objetos extraños en su cuerpo, generando síntomas que pueden pasar perfectamente como efectos de otras enfermedades, por eso no se sabe mucho sobre este mal.

Norma Nivia es una de las modelos más cotizadas del país. - Foto: Por RevistaFucsia.com

Norma se retiró sus implantes en mayo de 2022 y luego de la operación vino el momento más difícil, encontrarse de frente con las cicatrices inevitables de esta intervención, que le despertaron una herida interna consigo misma. “Al quitar el volumen sobra piel y con esa piel que sobra tratas de rellenar y hacer algo lindo… Llegué ese día a la casa y la llorada que me pegué… No lloraba por extrañar las prótesis o ese otro cuerpo, sino de pensar que yo misma me había hecho, que yo misma a los 20 años había tomado una decisión que pensaba iba a ser para bien y 20 años después mira cómo había terminado… Veía las cicatrices y decía: ¿por qué me hice eso?, ¿por qué no me quise como era desde el principio?’”, expresó la tolimense.

Norma Nivia confiesa que hubiera agradecido que alguien la hubiera aconsejado mejor y aunque confirma que sí disfrutó tener implantes mamarios, ahora reconoce que no eran necesarios para sentirse bien consigo misma.