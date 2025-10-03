Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín, habló de Miss Amazonas y su renuncia; dijo que es importante saber uno “en qué punto está”

En la noche del pasado domingo 28 de septiembre, se llevó a cabo la elección y coronación de la nueva soberana de la belleza, y fue Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín, quien se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2025.

Todo el proceso que vivieron las candidatas fue en Miss Universe: el reality, y fue allí que se desató una controversia por la renuncia de Rebeca Castillo, Miss Amazonas.

Miss Amazonas renunció a Miss Universe Colombia | Foto: Canal RCN - Montaje SEMANA

Luego de atravesar por diferentes situaciones incómodas, la representante de Amazonas, tomó la decisión de decirle adiós al programa.

“He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100% lista para participar en el Miss Unvierse”, dijo Rebeca.

Desde que Vanessa se coronó como la nueva soberana de la belleza colombiana, ha estado brindando ciertas entrevistas y en una de ellas, que concedió al nuevo programa Qué hay pa’ dañar, el cual conducen Valentina Taguado, Hassam y Johanna Velandia, dio su opinión luego de que le preguntaran por la renuncia de Miss Amazonas.

En primer lugar, Vanessa fue enfática en mencionar que lo más importante a la hora de empezar un proyecto, es reconocer el punto en el que la persona está.

“Yo creo que es superimportante cuando uno tiene un proyecto saber en qué punto está”, dijo.

Vanessa Pulgarín, ganadora Miss Universe Colombia | Foto: A.P.I - Canal RCN

Para la nueva Miss Universe Colombia, la renuncia de Miss Amazonas se debió más a un proceso interno y personal, que a desespero por críticas y comentarios.

“Siento que cuando empezó la competencia, ella analizó toda las situaciones y como le estaba yendo en el proceso, y ella dijo ok un momento, de pronto me puedo preparar muchísimo más para yo poder dar lo mejor de mí, siento que estoy muy joven, que en este momento me falta un poquito de preparación, prefiero retirarme y de pronto sabotear mi proceso que puede ser muy bonito con mucha más preparación, eso fue lo que pasó con ella”, añadió.

@quehaypadanaroficial Vanessa Pulgarín nos habla de la relación que tiene con sus compañeras en el reality. @Johana Velandia @Hassam @valentinataguado1 ♬ sonido original - ¿Qué hay pa' dañar?

A lo anterior, agregó: “Vi que muchas personas pensaron que era por comentarios o algo así y no, fue algo más individual de ella, que ella dijo: ‘yo quiero volverme a presentar, pero yo me quiero presentar muy preparada’”.

Hablando de la cercanía con todas las candidatas, Vanessa recalcó que una en especial, se lleva todo su amor y espera que su amistad perdure por años.