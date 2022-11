Miss Universe Medellín calificó de “agrandado” a reconocido cantante que se encontró en Provenza

Hace poco más de una semana se celebró en Cartagena el certamen de belleza que elige a la Señorita Colombia, quien representará a Colombia en el concurso mundial de esta categoría, donde las candidatas son evaluadas no solamente por sus curvas y atributos físicos, sino también por su carisma, su actitud y su labor social.

Así fue que se hicieron conocer en el país, las aspirantes a ser la soberana de Colombia, quienes llegaron de todos los rincones del país para conquistar a los colombianos y a los jurados, con sus esculturales cuerpos, su nobleza y su percepción de ciertos temas neurálgicos.

Una de ellas fue la modelo y abogada Valeria Giraldo Toro, quien fue elegida como la representante de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, y cuyo padre se hizo muy conocido por manifestar con saltos y abrazos a sus compañeros de trabajo, la elección de su hija de 22 años.

Bueno, agarren las 🍿 que nos fuimos de hilo🫢 https://t.co/9FGLQX3cWB — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) November 21, 2022

Sin embargo, el tema por el que Valeria se tomó Twitter, poco y nada tiene que ver con el reinado de belleza, sino con un infortunado encuentro que tuvo la paisa con un cantante a quien calificó de “agrandado”, tras topárselo en una discoteca privada de su ciudad, en el afamado barrio Provenza.

La modelo afirmó que luego del concierto de Bad Bunny se encontraba esperando que la recogieran, pero el personal de seguridad le dijo que no se permitía el uso del celular, ya que allí estaba un cantante ‘muy importante’, por lo que pensó que “Bad estaba rematando ahí” su presentación.

Pero luego de ir a mirar por curiosidad de quién se trataba, se dio cuenta que “obviamente no era Bad” y dijo que el artista -a quien llamó ‘Pepito’, pese a que dijo que sus seguidores adivinarían de quién se trataba- ya le había escrito varias veces y ella le había contestado “normal”, pero cuando él le coqueteaba, no le seguía la charla.

“Cuando digo ‘coqueto’ hablo de cosas bastante directas que se tornaban incómodas y que uno mejor prefiere no seguir la corriente (sé que las mujeres me entenderán) Aún así, a veces por redes sociales se crean ‘vínculos”’y pues como él sabía de mí y yo de él, lo salude, ‘normal’” (Sic), comentó.

La joven de 22 años aseguró que él ya la había visto entrar, pero ella lo saludó y él se levantó de su silla y le dijo: ”Mucho gusto, qué pena, pensé que querías una foto y como ya ves, no se puede”, eso le causó gracia y se rio de manera natural, pues pensó que él estaba siendo sarcástico, pero al artista le molestó y se dio la vuelta, por lo que ella se sorprendió y pensó que seguro no la recordaba.

“Uno de los escoltas de él me alcanzó y me dijo que ‘si ¿iba a tomar algo?, que Pepito me invitaba’, y yo le dije que ‘muchas gracias pero que yo estaba esperando que me iban a recoger’ y en eso se acercó Pepito y gritó ‘es que yo los invito a todos hoy, que plata es lo que tengo’” (Sic), manifestó la modelo.

Ella quedó literalmente como -sorprendida y molesta- y “como Pepito gritó que invitaba, una de las personas que estaba ahí le ofreció un shot para agradecerle y Pepito se lo despreció con un gesto horrible que ‘porque él no tomaba ese tipo de licor (era Aguardiente), que él tenía su propio licor’”, agregó.

Posterior a ello, quien le ofreció el licor, también le ofreció agua, ante lo cual el cantante se negó y le gritó: ”¿Respetame ome cómo voy yo a tomar de ahí?”, luego le preguntó a la gente si querían que cantara y le contestaron que sí, y empezó a cantar ‘sus tres canciones’.

En medio de todo ello, él enfatizó en que no se podía tomar fotos, porque era “un privado”, cuando ella llegó a su casa, el cantante que la había bloqueado, la volvió a seguir, le dio ‘me gusta’ a sus fotos, y le escribió que le diera su número.

Los internautas afirman que puede tratarse de Reykon, y rápidamente lo hicieron tendencia en Twitter, por lo que también han comentado “qué lástima con Luisa Castro”, quien -muchos aseguran- es la pareja del cantante actualmente.