Morat tuvo un ‘sold out’ en apenas 4 horas: Habrá nuevas fechas y, al parecer, estaría en Medellín

‘Sold out’

Así, rápidamente se vendieron las boletas y la banda tuvo un sold out en apenas 240 minutos, para la próxima fecha en Bogotá (6 de julio de 2024), la ciudad que los vio nacer, crecer y unirse como amigos —inicialmente— y luego, como banda.

No obstante, el evento tuvo una acogida de tal magnitud, que decidieron abrir una nueva fecha, al día siguiente: el 7 de julio, para otra milenaria tanda de espectadores.

De acuerdo con Tu Boleta, la venta de las nuevas entradas para el evento estará habilitada el próximo 19 de septiembre: “Los tickets serán activados a partir del martes 19 de septiembre en la aplicación de Tuboleta Pass. Las preventas y venta al público general aplican únicamente por página web. No se tendrá venta en taquillas”.

Nueva fecha en Medellín

A esto se sumaría el anuncio de una fecha en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, que aún no ha sido anunciada oficialmente por la agrupación musical, informó Noticias Caracol.

Por su parte, la productora de la banda bogotana indicó: “El éxito abrumador de Morat no solo es un testimonio de su inmenso talento musical, sino de su conexión con el público colombiano y global”.

El anuncio

“La primera vez que tocamos en un escenario en Bogotá fue en nuestro colegio, y aunque todavía no éramos una banda, ya tocábamos juntos. La primera vez que tocamos en un bar en Bogotá fue en el 2012, en la Thea, y aunque éramos menores de edad, tocábamos cada martes nuestras primeras canciones“, indicó inicialmente Juan Pablo Isaza, en el video del anuncio.

“Es un sueño que estamos anunciando hoy, un concierto como estos, en la casa, en Bogotá, gracias a todo el mundo, por estar tan pendiente, por apoyar desde hace tanto, por creer en el proyecto. No saben la producción y el concierto que vamos a hacer, no saben, no saben”, mencionó en medio de una notable emoción.