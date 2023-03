Muere reconocido actor de la saga Harry Potter; ¿de quién se trata?

El 14 de octubre del año 2022, una triste noticia sacudió a todos los fanáticos de Harry Potter; el actor británico Robbie Coltrane, reconocido por interpretar icónicos personajes como Rubeus Hagrid en la saga, falleció a los 72 años.

“Robbie probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid... un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, provocando un flujo de cartas de fans cada semana durante más de 20 años”, dijo su agente Belinda Wright en los días en que Coltrane murió, según recogió BBC.

Ahora, una nueva trágica noticia invade las redes sociales, el actor Paul Grant, quien interpretó a uno de los duendes que trabajaba en el banco mágico de Gringotts en Harry Potter y la piedra filosofal, murió a los 56 años en Inglaterra.

El actor fue encontrado inconsciente en una estación de tren al norte de Londres, capital inglesa, el pasado jueves 16 de marzo. De acuerdo con The Sunt, la policía trasladó Grant a un hospital y allí se le declaró muerte cerebral. Después de varios días sin recibir reacción positiva, a Paul le retiraron el soporte vital el 19 de marzo.

Muere Paul Grant. - Foto: Captura de pantalla Twitter @Cadena SER

Miles de fanáticos de la reconocida saga han compartido una gran cantidad de mensajes en las diferentes redes sociales expresando sus condolencias a la familia de Grant.

Actor de Harry Potter hizo cruda confesión sobre su problemas con el alcohol

Uno de los actores más queridos de la saga de Harry Potter, a través de su nuevo libro, contó sobre la larga lucha que ha venido llevando en contra de su alcoholismo. Su obra, casi que biográfica, hace parte de las memorias que el actor Tom Felton, Draco Malfoy en las películas, ha querido dejar para todos sus admiradores.

Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, es el título del libro de Felton, en el que además de todas sus experiencias a través de la reconocida saga, también aprovecha para contar los momentos más difíciles que tuvo en su vida privada, tras entrar en diferentes momentos de rehabilitación para dejar el alcohol.

“Pasé de no estar particularmente interesado a tomar regularmente algunas cervezas al día antes de que se pusiera el sol, y un trago de whisky para acompañar cada una de ellas”, afirmó el actor, indicando que este comportamiento brotó desde sobre sus 20 años, y todo comenzó a convertirse en un problema cuando interfirió con su trabajo y las personas a su alrededor.

Actor Tom Felton. - Foto: Mike Marsland/Getty Images for W

En su libro, Felton agrega que las personas que estuvieron apoyándolo en medio de su situación fue la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Grainger en Harry Potter, además de las palabras de su abogado, quien le afirmó que durante su experiencia había conocido la historia de 17 personas por temas de alcoholismo, de las cuales 11 habían muerto.

“El mero hecho de haber sido capaz de admitir que necesitaba algo de ayuda, y que iba a hacer algo al respecto, fue un momento importante”, afirmó Felton en su libro, afirmando que le tomó tres intentos de rehabilitación poder cumplir con su objetivo. Aunque también agregó que había pensado varias veces el poner esta historia en su libro.

Al parecer, fue Emma Watson quien le recordó que esta historia podía ayudar a otras personas, servir de ejemplo, además de ser un reto personal para confiar en sí mismo y en el trabajo que le había costado sobrepasar su alcoholismo.

“Realmente no parecería correcto solo hablar sobre todas las cosas esponjosas. Después de alentarme, me dieron un poco más de confianza en mí mismo para decir: ‘¿Sabes qué? Esto sucedió y es parte de mi vida’... Ya no me da vergüenza levantar las manos y decir: no estoy bien... Hasta el día de hoy, nunca sé con qué versión de mí mismo me despertaré”, puntualizó el actor en su libro.