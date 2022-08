Murió el reconocido rapero colombiano ‘Métricas Frías’; estas fueron las causas

El rap colombiano está de luto a raíz de la muerte del antioqueño Santiago Marín, más conocido en el mundo artístico como ‘Métricas Frías’. La triste noticia la dio a conocer la agrupación Doble Porción, a la que pertenecía desde el 2011, en la madrugada de este sábado 27 de agosto.

“Tantos momentos juntos, este viaje increíble, y toda la música quedará para siempre. Somos tus hermanos, tus amigos de verdad, porque estar rodeado de gente no significa muchas amistades y felicidad”, escribió la agrupación a través de su cuenta de Instagram.

El rapero, con más de 11 años de carrera profesional, era conocido en Antioquia y otras zonas del país por canciones como ‘Funeral’, ‘Última llamada, ‘Mi comedia’, ‘Par de penas’, ‘Campo de rosas’, ‘Manías’. Como solista sacó al mercado cinco álbumes de estudio, mientras que con Doble Porción publicó cuatro álbumes.

Cuando Doble Porción publicó la triste noticia sobre ‘Métricas Frías’, quien nació en Envigado, también quedó en evidencia que la causa de su muerte fue un suicidio. Aunque nunca lo hizo público, el cantante sufría de una profunda depresión.

“Hoy no es un día normal, porque decidiste irte. Aunque no entendemos tu decisión, siempre vamos a amarte y nunca te olvidaremos hermanito (...). Nos duele en lo más profundo no haber podido hacer más por ti, porque ver un hermano irse lentamente nos lastimó tanto como a ti mismo”, dijo Doble Porción.

“Hoy el mundo se nos parte en mil pedazos y a partir de hoy nuestras vidas no serán las mismas, donde sea que estés siempre llevarás un pedazo de nosotros y nosotros un pedazo tuyo. Nos quedamos con el recuerdo del niño noble que conocimos y la increíble persona que fuiste”, escribió la agrupación en el mensaje de despedida.

Al conocerse la muerte de ‘Métricas Frías’ sus seguidores y exponentes del rap nacional e internacional manifestaron su tristeza por la partida del cantante y escribieron mensajes de despedida a través de redes sociales. Uno de ellos fue Ali Aka Mind, quien publicó un video junto a él.

Así te quiero recordar siempre papito bello, sonriente, loco y talentoso. Buen viaje mi Rey 💔😭 pic.twitter.com/sbZuok0avN — Ali (@aliakamind) August 27, 2022

Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, le dio el sí a su novio Gabriel Coronel

En otros hechos, “¡Que viva el amor!” es uno de los comentarios que se pueden leer en una reciente publicación realizada por la deportista y empresaria Daniela Ospina, en la que reveló las imágenes de un importante hecho que marcará una nueva etapa en su vida personal: se volverá a casar.

“She said yeeesss”, es el texto con el que el actor, cantante, y realizador audiovisual venezolano, Gabriel Coronel, compartió una serie de fotografías de la pedida de mano, con la que él le propuso a Ospina que fuera su esposa.

Vestidos de blanco, a orillas del mar, en un acantilado, Coronel se arrodilló ante la mirada sorprendida de la empresaria, para exponer un anillo de compromiso con el que ahora sellan el inicio de una nueva etapa en su vida de pareja.

Daniela Ospina, de 29 años, es reconocida, además de su trayectoria deportiva como jugadora de voleibol y empresaria, por ser la exesposa de James David Rodríguez, histórico jugador de la Selección Colombia de Fútbol, con quien rompió su relación amorosa en 2017 en medio de una crisis matrimonial derivada por la desenfrenada vida que comenzó a llevar el deportista tras su llegada al Real Madrid en 2014.

Ospina, quien también ha incursionado en el mundo del modelaje, tuvo, durante su pasada relación amorosa, una hija: Salomé Rodríguez. James, por su parte, posteriormente también se convirtió en el padre de Samuel, un menor que habría sido concebido a través de un vientre de alquiler.

Daniela Ospina también es reconocida por ser la hermana del exitoso arquero colombiano David Ospina, quien ha participado de dos mundiales de fútbol con la Selección Colombia, y quien recientemente saltó del fútbol italiano a la liga de Arabia Saudita, donde se espera trascienda la recta final de su carrera deportiva.

Sobre la relación de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, esta había estado al margen de los medios de comunicación, y apenas se había dado a conocer el pasado mes de febrero. No obstante, por parte de los medios especializados en la prensa del corazón, esta es considerada como ‘una de las más estables de la farándula nacional’.

La publicación, a través de la cuenta de Instagram de Coronel y de Ospina, pone fin a días de rumores sobre el compromiso, los cuales habían comenzado luego de que la paisa comenzara a lucir el anillo en apariciones públicas; no obstante, hasta el momento había evitado referirse a ello.

Aunque el venezolano había confirmado a medios latinos en Estados Unidos que la propuesta de matrimonio había tenido lugar en la ciudad de Miami a comienzos del mes de agosto, hasta el momento se desconocían imágenes del compromiso, que estuvo enmarcado en un paradisíaco paisaje a la orilla del mar.