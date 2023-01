Murió Héctor Rey, salsero reconocido como ‘El Guaraguao de la Salsa’

El miércoles 25 de enero se dio el deceso del intérprete de canciones como Te propongo y Ay amor, en Carolina, Puerto Rico. Fue su mánager el encargado de revelar la noticia a los seguidores de Héctor Rey y quien dijo que el artista ingresó al centro asistencial en la madrugada del martes pasado por algunas complicaciones de salud.

El salsero falleció el miércoles, 25 de enero. - Foto: @WilyDej

“Héctor ingresó a un centro de salud en la madrugada del 24 de enero en su país natal, luego de presentar quebrantos de salud; sin embargo, fue hasta el día siguiente que falleció”, fue lo dicho por su representante.

Hasta el momento no se conoce más información sobre las causas de la muerte del salsero que se convirtió en uno de los mayores exponentes del género musical y logró un gran reconocimiento a nivel internacional con temas como Todavía y Ya no es lo mismo.

Cabe destacar que a través de sus redes sociales el cantante mostraba parte de su carrera, cómo eran sus giras y los eventos y entrevistas a los que era invitado, por lo que logró crear una gran comunidad de seguidores que lo admiraba por su talento y lo apoyaban en su trayectoria.

Los mensajes que sus fanáticos han dejado sobre la muerte de Héctor Rey han sido algunos como: “El mejor de todos los románticos”; “Qué lamentable noticia, nos estamos quedando sin cantantes de salsa. De los mejores, paz a su alma”; “Paz en su tumba”; “A todos los buenos Dios los está llamando”; “Los artistas de salsa se nos están yendo muy seguido”.

El salsero nació el 26 de septiembre del año 1968 en Guaynabo, Puerto Rico, y dio sus primeros pasos en la música con la orquesta Salsa Fever, donde fue cantante principal bajo la dirección del productor Julio ‘Gunda’ Merced.

Murió Héctor Rey, reconocido salsero. - Foto: @willimarino

Periodista Diego Guauque se desahogó; contó cómo le detectaron cáncer: “Fue sorpresivo, estaba bien”

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo día (Caracol Televisión), sorprendió esta semana a todos su seguidores y confirmó que estará alejado por un tiempo de las pantallas debido a que fue operado recientemente.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el comunicador aseguró que todo empezó cuando sintió un intenso dolor en el estómago, por lo que se hizo unos exámenes, los cuales arrojaron que tenía una masa irregular.

Diego Guauque completa 14 años trabajado para el canal Caracol. - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

“Voy a estar ausente del programa durante un par de semanas o incluso meses por motivos de salud. A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron”, precisó inicialmente.

El periodista, sin embargo, aprovechó esa red social para desahogarse y manifestó que la noticia lo cogió fuera de base, puesto que él se sentía muy bien de salud y no había tenido ningún tipo de quebranto durante los últimos meses.

“La verdad fue muy sorpresivo para mí. Yo estaba muy bien de salud. Estaba de vacaciones con mi familia en Argentina. Allí pasamos el 24 y 31 de diciembre muy bien, pero la primera semana de enero, cuando regresé, de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo”, agregó Guauque.

Luego, puntualizó: “Me hicieron una ecografía y me encontraron una masita. Hay que enfrentar y atacar esa masita cuanto antes. Lo positivo fue que me la detectaron a tiempo. Mientras todo eso pasa voy a estar seguramente ausente y hospitalizado”.

Fue la primera semana de enero cuando le detectaron el sarcoma. - Foto: Tomada de @aleja_reportera

Tras la intervención quirúrgica, el presentador de Caracol Televisión manifestó que no le pudieron extraer todo el sarcoma debido a que estaba pegado a tres órganos. Además, afirmó que con el trozo que le sacaron podrán saber exactamente la gravedad de la enfermedad.

El comunicador, de igual manera, le envió un emotivo mensaje a toda su familia y a todas las personas que han estado pendientes de su salud, a quienes les pidió que sigan orando por su pronta recuperación.

“Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más”, sentenció.

Guauque se quebró finalmente en su cuenta personal de Instagram al anunciar que se tendrá que enfrentar a las temidas quimioterapias una vez se sepa la magnitud de la enfermedad que tiene.