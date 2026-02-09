Gente

Murió reconocida modelo a los 21 años, hija de famoso exfutbolista; la hallaron sin vida en su casa

Las investigaciones arrojaron detalles de lo que pudo pasar, dando un panorama del inesperado caso.

Redacción Gente
9 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
Cristina Pérez, modelo española.
Cristina Pérez, modelo española. Foto: Instagram @pasarelacampoamor

La industria de la moda está de luto, luego de que se confirmara el repentino fallecimiento de un reconocido rostro de las pasarelas. La noticia impactó a miles de personas, quienes no daban crédito a las circunstancias en las que se dio todo.

Se trató de Cristina Pérez Galcenco, de 21 años, quien prometía un futuro destacado en el universo de la moda internacional.

La joven, hija del popular exfutbolista Nacho Pérez Solmo —portero del Sporting de Gijón en la década de los 70—, fue hallada sin vida en su domicilio de Caleta de Vélez, Málaga, el pasado 3 de febrero, aunque la noticia trascendió públicamente solo hasta la tarde del 5 de febrero, después de que la Pasarela Campoamor de Oviedo comunicara su muerte a través de sus redes sociales con una imagen de la maniquí desfilando para la diseñadora Isabel Sanchís en la última edición del certamen.

Y aunque el hermetismo es total, debido a que su familia está profundamente afectada por la pérdida, diferentes medios de comunicación apuntan a que el fallecimiento se habría producido por causas naturales, a pesar de su juventud, y no se habrían encontrado signos de violencia ni en su casa ni en el cuerpo de la modelo.

Las investigaciones que se realizaron por parte de la Guardia Civil arrojaron que no se trata de un hecho criminal, lo que fue confirmado por la agencia Pasarela Campoamor, donde trabajaba la joven de 21 años.

Pese a que apenas iniciaba su carrera, su nombre y rostro ya se perfilaban como uno de los más prometedores en las pasarelas del foco internacional.

La despedida de Cristina se realizó en Lugones, Asturias, donde residió gran parte de su vida y donde comenzó su prometedora carrera en el mundo de la moda. La capilla ardiente, encabezada por sus padres, el exjugador Nacho Pérez y la también modelo Tatiana Galcenco, tuvo lugar el viernes 6 de febrero en el tanatorio Puente Nora.

El sábado se celebró una misa funeral en su memoria en la Iglesia Parroquial de San Félix de Lugones, permitiendo ser recordada con mucho amor.

¿Quién era Cristina Pérez Galcenco?

Cristina Pérez era hija de Nacho Pérez Solmo, exportero del Sporting de Gijón, figura reconocida y comentada de la industria española. Construyó una carrera sólida en la industria de la moda, iniciando el camino a los 14 años, según Hola.

Al tener a su madre como referencia, la joven destacó por su belleza, preparación y disciplina, logrando una versatilidad ante el lente y los ojos de expertos. Su rol fue tan fuerte que llegó a trabajar con Louis Vuitton y Versace, además de formar parte de Stradivarius.

Lo grande de su carrera fue pisar la Semana de la Moda de Milán y la Semana de la Moda de París, donde participó en varios eventos especiales que destacaron su profesionalismo.

*Con información de Europa Press.

