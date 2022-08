Natalia París contó sobre la propuesta indecente de un famoso artista

En medio de una entrevista para el programa de entretenimiento del Canal 1, Lo sé todo, la modelo y DJ Natalia París aprovechó para revelar una situación que vivió con un artista “superfamoso”, quien le habría hecho una propuesta que le resultó incómoda.

La modelo contó que se sentía halagada frecuentemente por este hombre, pero fue justamente tras unas afirmaciones con el mánager del músico que toda la ilusión se habría venido abajo.

“Ese artista me invitó a uno de sus conciertos. Se presentaba en Medellín y me llevaba para todas partes, me presentaba con sus músicos y decía: ‘Esta es la mujer de mis sueños. Me voy a casar con esta mujer’. Yo me sentía superhalagada”, afirmó París en medio de su entrevista.

Y agregó: “Luego hubo una fiesta y allí estaban todos esos músicos, su mánager y se perdió este chico del que no quiero decir su nombre porque cuento el milagro, pero no el santo. Ahí, viene el mánager y me dice: ‘Bueno, que cuánto es, que suba’. Eso fue suúperdesilusionante para mí”, acotando la bochornosa situación que había vivido y por lo que prefirió irse de inmediato.

“Cogí mis cosas y me fui. Fue como un vacío aquí. Es la única vez que me ha pasado y fue con un superfamoso”, concluyó la DJ afirmando que había sentido inmediatamente el dolor en su corazón, ya que después de su experiencia había pensado que estaba en un cortejo oficial con el artista, pero de un momento para otro todo cambió, además de recalcar que este tipo de situaciones solo le habían pasado esa vez, y habría sido muy decepcionante.

En ese mismo sentido, la artista unos meses atrás ya había aprovechado sus redes sociales para acallar los rumores sobre sus relaciones amorosas. La pregunta fue: “¿Todavía cobras para salir contigo?”, afirmando que en algún momento París habría optado por tener un modelo diferente para seleccionar sus citas románticas; empero, la antioqueña aprovechó para recalcar que esto no era cierto y que su dinero salía de su trabajo como artista.

“Yo nunca he cobrado por salir conmigo. Jamás. Gracias a Dios descubrí que, alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo y mejorando todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista”, respondió la modelo.

Y aprovechó su intervención para enviar un claro mensaje a la persona que le preguntó, afirmando que la mentalidad que tenía sobre el dinero era la misma que no lo dejaba progresar.

“Ese pensamiento que tienes es un pensamiento de escasez, y mientras no elimines esa idea de que para que una mujer consiga cosas tiene que acostarse con un señor, tú nunca vas a ser rico ni millonario, y tampoco tendrás abundancia, porque crees que solo así se consiguen las cosas”, sentenció París.

Y antes de continuar respondiendo más preguntas, la modelo y DJ concluyó su mensaje para el seguidor insistiendo en la necesidad de que este cambiara su “sistema de creencias”, afirmando que la forma de salir adelante era a través del estudio y el trabajo.

“No sales a estudiar, no te preparas, no mejoras y no das lo mejor de ti. Simplemente, cambia ese pensamiento tan destructivo, ese sistema tan obsoleto de creencias que tienes”, acotó la antioqueña.