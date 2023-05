“Ni en tus mejores sueños”: le dan ‘palo’ a Maluma por foto en la que posa como Luis Miguel

Maluma revolucionó las redes sociales con el anuncio de su Summer Tour, una gira que llevará su música por varias ciudades de España, Francia, Suiza, Italia y Polonia. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

El artista paisa compartió una fotografía en la que luce un mood ‘veraniego’, con su piel bronceada y el cabello alborotado. No obstante, la imagen presentó estrechas similitudes con la protagonizada por otro músico bastante conocido, nada más y nada menos que Luis Miguel, el sol de México.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. En tal virtud, hubo varios cibernautas que aprovecharon la oportunidad para ‘darle palo’ al intérprete de Cuatro Babys.

Maluma visitará varios países europeos durante su gira de verano. - Foto: Instagram @maluma

“Ay no. No tengo nada contra Maluma, pero creo que debe tener gente que diseñe su imagen, pero copiar a Luis Miguel con esa foto, noooo x favorrrr. El Sol es el Sol”. “Quisieras parecerte, tantito, al sol de México. Ni en tus mejores sueños”. “De cuando pides un Luis Miguel en AliExpress y te llega un Luis Maluma”. “Ese look le pertenece al sol 🌞. Cómo Maluma, eres grande, pero no, por favor, no imites nada de Luis Miguel, en el comparativo sales perdiendo”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Incluso, Ricky Martin reaccionó a la publicación y comentó un emoji de burla.

La fotografía de Maluma trascendió a otras plataformas como Twitter, donde los usuarios publicaron el comparativo con la imagen de Luis Miguel. El parecido en la composición es notable.

Vale recordar que Luis Miguel también anunció su tour para 2023, de manera que visitará varios países para cantar sus clásicos.

Maluma se alertó por un fanático que intentó violar la seguridad cuando grababa un video; buscó acercarse al paisa

Recientemente, Maluma despertó reacciones en sus fans, debido a un clip que comenzó a fluir en las plataformas digitales, específicamente en Instagram y Twitter. El artista urbano protagonizó unas imágenes en las que se terminó enfrentando a un pequeño susto con un seguidor, el cual intentó acercarse a él en medio de la grabación de un video musical.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, Maluma se encuentra preparando nueva música y futuros proyectos audiovisuales, los cuales saldrán en un corto tiempo y marcarán su carrera. El ‘Pretty boy’ arrancó de nuevo con su trabajo, alistando, de la mano de su equipo, propuestas artísticas que estrenará en las próximas semanas o meses.

Maluma prepara nueva música para 2023. - Foto: Instagram @maluma

Según lo que se compartió, el antioqueño fue visto en las calles de Miami mientras grababa uno de los videos de sus canciones. El colombiano se ubicó en una avenida, protagonizando escenas en las que se simulaba la lluvia y llevaba una sombrilla blanca, similar al atuendo que le puso la producción.

Sin embargo, en medio del rodaje, la atención se giró a un hombre, el cual salió corriendo desesperado a acercarse a la estrella musical, que estaba de pie en una base. Esta persona buscó la manera de esquivar la seguridad del proyecto, desplazándose de lado a lado para pasar el esquema que había.

Maluma observó de reojo, siguiendo con el videoclip y las funciones que tenía en el relato del proyecto. El joven no desistió en sus intentos de acercarse al cantante, sin obtener un resultado positivo.

En la parte trasera también se logra ver a varios espectadores, quienes permanecían detrás de una cinta de seguridad. Por su parte, el joven que intentó acercarse a Maluma probó con varias maniobras para evadir la seguridad, aunque no consiguió su objetivo.

Maluma es uno de los exponentes del género urbano más populares en la industria. - Foto: Instagram @maluma

El video fue compartido en la cuenta de Instagram del programa Lo sé todo, y motivó varios comentarios de parte de los internautas.

“No era fanático, simplemente era alguien que quería llamar la atención 🤷🏼‍♀️, normal en Miami 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️”. “Ese quería era jugar a la lleva”. “Que lo abrace, al mundo le falta más amor”. “A lo mejor ni siquiera sabe quién es Maluma y solo quería meterse a interrumpir”. “La locura automática”. “Parece un chico con problemas”, dicen algunos de los comentarios destacados.