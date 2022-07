Nicolás Arrieta señaló a Cintia Cossio de estafar a sus seguidores | ¿Por qué?

Nicolás Arrieta con el pasar del tiempo se ha convertido en uno de los creadores de contenido más escuchados en Colombia por su sarcasmo y su forma tan directa de decir las cosas.

Es por eso que en sus últimas producciones se ha dedicado a desenmascarar a diferentes figuras públicas que, según él, estafan a sus seguidores, motivo por el cual se ha ganado un buen número de enemigos y críticos.

No obstante, al bogotano lo último que le importa son dichos cuestionamientos y muestra de eso, se conoció hace pocas horas una denuncia de Arrieta a través de un video titulado ‘El método Cintia Cossio’, en donde da a conocer diferentes testimonios de quienes aseguran se han sentido engañados con una serie de clases en línea promocionadas por Cintia.

En las clases que vende la influenciadora, se dedica a enseñarles a algunos inexpertos cómo se pueden generar ingresos en plataformas digitales como OnlyFans, en donde ella factura varios miles de dólares al mes.

Pero según la denuncia en el video de Arrieta, resulta que los consejos y las enseñanzas poco les han servido a las personas que han decidido comprar el curso en línea.

“Hace unos días mi esposa pagó un curso para OnlyFans, llamado ‘El método Cintia Cossio’. Ella prometía que en uno o dos meses habría buenas ganancias, pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que todo lo que ella enseña está gratis por internet. La verdad es que nos sentimos estafados y, como ella, hay más de 300 chicas que sienten lo mismo y que se endeudaron para nada, porque les cobró 1.430.000 por algo que ya rondaba en la red”, indica un mensaje mostrado por Arrieta.

Además, el creador de contenido dio a conocer un grupo de WhatsApp creado por las presuntas víctimas, alegando que nadie ha querido atender los llamados, ni prestar atención a las denuncias realizadas.

Sin embargo, pese a las críticas de Arrieta en contra de Cossio, el youtuber afirmó que quienes tienen la culpa es de quien compra el curso. “Esto es culpa de los crédulos porque el único método mágico que tiene esta gente para generar ingresos es el de estafar idiotas”, manifestó Arrieta.

Cabe mencionar que Nicolás Arrieta ya había criticado a Cintia Cossio en meses anteriores y entre esas críticas estuvo su hermano Yeferson Cossio, en donde aseguraba que habría una empresa que habría estafado a más de 100 personas que ponían su dinero en una supuesta inversión que les generaba ingresos extra.

Arrieta comentó en su momento que habló con Cintia para hacerle caer en cuenta de lo que estaba pasando con las personas estafadas por la empresa que ellos estaban promocionando.

“Dijo que supuestamente había hablado con sus abogados y ellos dijeron que la compañía a la que le estaban haciendo publicidad era real. Resulta que no, captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde”, comentó en sus redes.

Además, afirmó que si bien hizo dicha advertencia a los Cossio, ellos no prestaron atención y siguieron haciendo promoción a la marca de inversiones y apuestas.

“O sea, está bien que ayudes a los animales y a la gente, qué chévere. Pero, tumbarles los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto”, declaró Arrieta en mención a las actividades que realiza Cossio.

Finalmente, el influencer bogotano respecto al caso con Cintia Cossio y los cursos en línea, afirmó que ella esperó un mes para promocionar el curso, con el objetivo de evitar que quienes no se sintieran satisfechos no lograran solicitar el retorno de su dinero.

“Lo que me parece moralmente incorrecto es que esta gente haya comenzado el curso un mes después para que no valiera la garantía de la plataforma Hotmart, porque allí te devuelven el dinero si no te gusta lo que compraste, entonces esta gente esperó un tiempo para lanzar el curso y robar a todos, presuntamente“, concluyó.