“No les pongo mucha atención a los comentarios llenos de odio”, periodista de City se defiende de las críticas por error en reporte en vivo

“No les pongo mucha atención a los comentarios llenos de odio”, periodista de City se defiende

“No tengo ni idea de la persona que subió la embarrada a TikTok. Esto pasó más o menos hace unos 15 días, no es tan reciente por así decirlo; tampoco fue mi primer en vivo, como algunos de ustedes lo están pensando. (...) Agradezco a las personas que me han dejado sus comentarios, que se han tomado el tiempo de escribirme. (...) Mensajes de quienes se ponen en mis ‘zapatos’. (...) No es fácil salir en vivo como algunas personas lo piensan, nosotros también sentimos, nosotros también nos equivocamos”, expresó en el video.

“Un consejo que les doy a los periodistas que como yo están en su primera chamba, es que no se memoricen lo que van a decir, porque eso fue lo que me pasó. Me dieron el paso después de que se me cayera una noticia, llevaba dos minutos pensando que íbamos a sacar al aire, porque se me cayó una noticia de una manifestación. Estaba un poco abrumada y escribí un libreto, me aprendí un libreto y se me olvidó la segunda palabra. No les pongo mucha atención a los comentarios llenos de odio, a los que no creen en mi proceso y en mi trabajo, realmente amo lo que hago”, puntualizó.