“No más reguetón”, dice usuaria de TikTok; da sus argumentos y recibe elogios

Ana María Vélez decidió dar su opinión sobre el reguetón y a pesar de nacer en Medellín, ciudad de varios intérpretes colombianos de este género y que se ha popularizado con el paso del tiempo, explicó por qué ahora no es fanática de este pegajoso ritmo musical.

“Tomé la decisión de sacarle reguetón de mi vida, soy colombiana, soy paisa y me debería gustar por que acá se oye en todas las esquinas, pero aquí van mis razones. “Te venden la imagen de una mujer idealizada, bastante de adelante, bastante de atrás y bastante boca, que lo mueve rico, que lo hace rico, que lo baila, que lo perrea, porque el hombre tiene fama, poder y las mujeres lo aceptan”, dijo en la primera parte del video.

Su segunda razón no fue tan clara, dejando ver que las letras tenían que ver con los regalos que los hombres dan desde el exterior a sus parejas. “En sus letras nos quieren decir que somos influenciables, manipulables, porque nos traen cositas de Estados Unidos, nos deslumbran y ya queremos estar en la cama con ellos, porque así somos, somos muy fáciles, no nos tienen que conquistar”, argumentó.

Y en su tercera y última explicación dejó claro que el contenido de las composiciones tiene un alto contenido vulgar hacia la mujer. “Si se ponen a escuchar la mayoría de las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades nos estuviera hablando y a mí alguien que me hable así y que yo lo acepte, pues no me estoy respetando”, finalizó.

Tras dar sus motivos, los mensajes comenzaron a llegar a su publicación, la mayoría en apoyo por sus palabras y posición. “Qué buena decisión, Dios te bendiga”, “no he visto tu contenido, pero con esto ya tienes un nuevo seguidor”, “finalmente alguien entiende”, “de acuerdo contigo”, fueron algunos de los miles de comentarios que le escribieron a Vélez.

Eso sí, no faltaron los contradictores, ya que en plataformas digitales el debate siempre está abierto para los dos bandos.

“Solo una persona inteligente sabe que la música no define al ser humano, lo único que puede definir son las acciones, comentó @user2540313385056.

“Yo escucho reguetón, no por la letra, sino por el ritmo, y no me afecta mi modo de ver la sociedad ni mis valores que me enseñaron de chico, escribió Abdel Gutiérrez.

“Yo escucho reguetón porque me parece divertido y me levanta el ánimo, no presto atención a la letra y no me siento de la manera que decís”, opinó Majo de la Penia.

Esto nuevamente trajo a la memoria de los colombianos la polémica que trajo la canción Perra del intérprete colombiano J Balvin debido a su contenido en contra de la mujer. Fue tanta la controversia que se desató en su momento que hasta la progenitora del cantante rechazó la letra y el mensaje discriminatorio hacia las mujeres que transmite esa producción musical.

En unas breves declaraciones al programa ‘Nos cogió la noche’, del canal Cosmovisión, Alba Mery Balvin, manifestó: “cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’... No sé ni qué decir”.