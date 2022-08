“No me pude aguantar las lágrimas”: Pirry se sinceró con sus seguidores

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como Pirry, últimamente ha estado muy reflexivo en su cuenta de Instagram, y en una de sus publicaciones contó uno de los momentos más complejos en su carrera profesional.

El periodista narró en un video todas las sensaciones que pasó cuando perdió su trabajo en uno de los canales más reconocidos de la televisión colombiana, en el que tenía un programa con mucho éxito.

“Yo acababa de llegar de un año sabático y como uno de ser humano da por sentado todo y yo estaba tan bien en la televisión, me pagaban tan bien y me habían dado premios, yo pensé que de ahí nunca iba a salir”, afirmó el periodista, quien se caracteriza por sus aventuras en sus notas periodísticas.

“Llego, y de un día para otro me echan a la calle, me echan de mi trabajo, me cancelan el programa en medio de una cantidad de rumores de censura. Salí absolutamente decepcionado, triste, con ese problema caí en depresión”, indicó Pirry.

En el texto del video, el boyacense escribió: “NO PUDE AGUANTAR LAS LÁGRIMAS. Cuando me quitaron mi programa de una manera humillantes e injusta, mi mamá me decía que “cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Yo le decía “mamita, no me de consuelos pendejos”.

El periodista reconoció las dificultades personales y económicas que vivió cuando estuvo sin trabajo, pero luego encontró la puerta que se abrió para reencontrarse con su vida profesional.

“Poco a poco empecé a medio levantarme. Otra frase de cajón: lo importante no es caerse sino levantarse, y ahí me fui levantando de a poco”, pero lo mejor para Pirry fue volver a sentir pasión por su labor como periodista.

“Si a mí no me echan del trabajo, no me doy cuenta que había perdido el norte de mis sueños que era viajar, explorar, las aventuras. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan a reinventarme. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan otra vez a coger la cámara y volver a hacer todo lo que hacía cuando empecé en mi trabajo”, narró Pirry con mucha emoción.

Al final de su video, Pirry indicó que ese mal momento en su vida profesional fue una nueva oportunidad para reencontrarse con nuevas ideas y proyectos. “Si la están viendo negra, les digo, las frases de cajón están ahí por algo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No les garantizo nada, puede que nunca suceda, pero lo último que uno puede hacer es perder la esperanza”, añadió.

Pirry también aconsejó a los cibernautas que se “debe disfrutar lo bueno cuando está”, además, destacó que en los malos momentos hay que “mantenerse en la lucha”.

“Viven deprimidos y frustrados, quieren ser ricos ya”: Pirry a jóvenes; se desahogó

Pirry, abrió su corazón y compartió con todos sus seguidores una extensa reflexión sobre el actual mundo que hay detrás de las redes sociales.

El periodista aprovechó para puntualizar que las redes sociales han hecho que los jóvenes vivan frustrados y deprimidos, ya que creen que todo lo que se ve en estas es verdad y quieren ser exitosos en un periodo de tiempo muy corto.

“En las redes todo es perfecto, uno nunca muestra cuando está mal. Se está creando un mundo ficticio donde la gente vive frustrada porque pareciera que todos son multimillonarios, menos uno, ya que no pasa las vacaciones en Dubái, no tiene apartamento y no tiene el mejor carro”, expresó.

Luego, precisó: “Siento que las personas, sobre todo los jóvenes, viven deprimidas y frustradas porque quisieran tener lo que muestran sus influenciadores. Lo que pasa es que ese mundo no existe y muchos han conseguido esas cosas con mucho esfuerzo. Esto está creando la ilusión de que uno puede hacerse rico muy rápido”.