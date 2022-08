“Viven deprimidos y frustrados, quieren ser ricos ya”: Pirry a jóvenes; se desahogó

El reconocido periodista aseguró que toca disfrutar las cosas buenas que tiene la vida y no perderse en un celular.

Guillermo Prieto, conocido popularmente como Pirry, abrió su corazón esta semana y compartió con todos sus seguidores una extensa reflexión sobre el actual mundo que hay detrás de las redes sociales.

Mediante su página oficial de Facebook, el comunicador publicó un video hablando de un pequeño accidente que sufrió recientemente, y cómo eso lo llevó a darse cuenta de lo superficiales que son este tipo de plataformas, las cuales cada vez son más populares.

“Ayer un bus intermunicipal casi me mata, lo que me pegó una despertada tenaz, porque había tenido unos días de miércoles. Hoy le doy las gracias. La vida te da sorpresas, la vida te da lecciones”, indicó inicialmente.

El periodista aprovechó para puntualizar que las redes sociales han hecho que los jóvenes vivan frustrados y deprimidos, ya que creen que todo lo que se ve en estas es verdad y quieren ser exitosos en un periodo de tiempo muy corto.

“En las redes todo es perfecto, uno nunca muestra cuando está mal. Se está creando un mundo ficticio donde la gente vive frustrada porque pareciera que todos son multimillonarios, menos uno, ya que no pasa las vacaciones en Dubái, no tiene apartamento y no tiene el mejor carro”, expresó.

Luego, precisó: “Siento que las personas, sobre todo los jóvenes, viven deprimidas y frustradas porque quisieran tener lo que muestran sus influenciadores. Lo que pasa es que ese mundo no existe y muchos han conseguido esas cosas con mucho esfuerzo. Esto está creando la ilusión de que uno puede hacerse rico muy rápido”.

Pirry recalcó finalmente en la pieza audiovisual que los jóvenes se están perdiendo lo bueno de la vida por estar metidos en un celular buscando ser exitosos, por lo que los invitó a disfrutar de las cosas lindas que actualmente tienen.

“Hay que encontrarle lo interesante al proceso, en vez de estar pensando en cosas que son falsas y en el mundo ficticio del celular. Nos estamos perdiendo la verdadera realidad. Gracias al malparido conductor que casi me mata por permitirme despertar y dar gracias por lo que tengo”, concluyó.

Pirry rompió en llanto tras recordar a su padre

En junio pasado, por otro lado, el reconocido periodista aprovechó el Día del Padre y se refirió a uno de los temas más sensibles de su vida personal: la relación con su papá, Jaime Prieto.

A través de un video, Pirry aseguró que estaba bastante emocionado por descubrir una extraña criatura marina en el océano Pacífico, y en medio de ese mar de emociones recordó a su padre, con quien le hubiese gustado compartir ese momento.

“Tenía una lágrima de felicidad y otra de dolor en este Día del Padre. Estoy tan feliz en este momento, que no puedo contener las lágrimas, sé que están aquí junto a mí las personas que amo, mi familia, mis amigos, Caro, sé que mi padre está aquí conmigo y que si está en algún lado, me estará mirando y me estará sonriendo”, dijo.