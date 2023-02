No perdonan: estos son los mejores memes sobre el día de San Valentín

Cada 14 de febrero el amor brilla y toma relevancia debido a que se celebra el Día de San Valentín. Tal festejo tiene mayor representatividad en los Estados Unidos, puesto que en Colombia existe una fecha parecida para el mes de septiembre conocida como Día del Amor y la Amistad.

San Valentín se conmemora por un sacerdote que casaba a los jóvenes enamorados, pese a que este acto religioso no era permitido en la época. En Colombia la fecha tiene un cambio debido a que la historia cuenta que en el mes de septiembre no había una festividad como tal en el país, además durante el primer trimestre los gastos no dan basto y para celebrar el amor se suele apoyar a la economía con la venta de dulces, chocolates, rosas, entre otros productos.

No obstante, lo anterior no quiere decir que en el país no se conmemore el Día de San Valentín, ya que cada quien es libre de escoger sus creencias o afinidades y eso significa que algunos aprovechan cada 14 de febrero para incentivar el amor de sus corazones.

Para celebrar el Día del San Valentín muchos envían mensajes a través de su celular. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, el auge que hoy en día tiene las redes sociales es notorio, hasta el punto en el que las demostraciones de amor y otras expresiones pasaron de lo físico a lo digital. Es común que, actualmente, las personas o usuarios se escriban mensajes de amor mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o compartan imágenes en otros escenarios.

Respecto al componente visual, Twitter es una de las redes más utilizadas durante este día pero no precisamente para cultivar el sentimiento del amor, sino que, a partir de ello y tenido como base el Día de San Valentín, hay usuarios que aprovechan la fecha para realizar memes que sacan más de una sonrisa y hasta suelen generar debates en la app que compró Elon Musk.

Hasta ahora han pasado las primeras horas de este amoroso día, en algunas partes del mundo, pero los internautas no perdonan nada, de modo que existe un grupo de personas que toman con humor este día y hasta se burlan de sus propias desgracias con relación a sus situaciones sentimentales.

Por ejemplo, hay videos que recalcan “la mala suerte” que algunos tienen en el amor, como:

PLAN PARA SAN VALENTIN pic.twitter.com/LVCY1VfqjE — Memes de Spain (@MemesDeSpain) February 13, 2023

Por otro lado, al coincidir el 14 de febrero con el número del más reciente modelo de los teléfonos iPhone, las comparaciones no se hicieron esperar:

el único 14 q quiero es el iphone este, nada de san valentin🤣🤣 pic.twitter.com/xYi2DJ0R0W — Marcos Gabriel (@marcoss_gbz) February 12, 2023

Inclusive, hasta los infieles no se salvaron de ser mencionados e ingresaron a la lista de los memes para el día de San Valentín:

Acá viendo como los infieles se dicen

"Feliz San Valentin mi amor" pic.twitter.com/zWmR9jmq9v — Pao Caceres (@PaoCaceres10) February 14, 2023

De igual modo, la creatividad de los usuarios en redes sociales no tiene fin, por lo que estos son otros ejemplos de memes que se crearon y fueron subidos para referirse al día del amor, pero con risa:

la gente : Feliz San Valentín



yo : pic.twitter.com/bF0gBiz4Gh — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) February 14, 2023

Que no caiga en el olvido el mejor meme de san valentin ajaja pic.twitter.com/GT2Yjdu4Yf — ɢǟɛʀաɛռɨʟʟ 🐺☥🐾▕⃝⃤ #TeamSuperman (@Gaerwenill) February 12, 2023

bueno procedo a depositar mi humilde y original meme de san valentin pic.twitter.com/NGOdx1kzjv — alan Rabinerson (@AlanRabinerson) February 13, 2023

Para terminar, en la lista no puede faltar un video que se popularizó en el país cuando, años atrás, un joven hizo su propia canción del Día de San Valentín. Este “clásico” suele ser recordado cada 14 de febrero.

“Febrero de 2023: ya 10 años de esta excelsa pieza musical”; “Hermosa tradición colombiana de cada 14 de febrero”; “Esta canción ya es tradición como Pastor López en diciembre jajaja”; “Se llegó el día de dedicar esta hermosa canción”; “Cada año no se puede perder la tradición de escuchar este temazo”, se lee en redes sociales.

En Japón ya es San Valentín

Asi que hora de descongelarlo!!

Porque hoy es el dia de san valen

Valen valen valentin ja ja ja



*Contexto en la respuesta a este tweet pic.twitter.com/vaRzSLMZrw — Natsuki Yume VT⭐〚 DAZZLE 〛 (@NatsukiYume_VT) February 13, 2023

