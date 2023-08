“No tengo nada que ocultar”: dura reacción del cantante Julio Rojas tras ser salpicado por el caso de Nicolás Petro

El escándalo de Nicolás Petro sigue involucrando nombres de distintas personalidades. Ahora, el salpicado dentro del proceso judicial es el cantante de vallenato Julio César Rojas Díaz, quien le salió al paso a esta situación con un contundente mensaje.

“El día 4 de de agosto del presente año, en la solicitud de medida de aseguramiento que realizó el fiscal Mario Burgos en contra de Nicolás Fernando Petro y Dayssuris del Carmen Vásquez, este delegado de la Fiscalía General de la Nación hizo una exposición y posterior traslado de los elementos materiales probatorios que sustentan su petición. Esta audiencia, debido a la connotación del caso, fue transmitida en vivo por varios medios de comunicación, alcanzando una alta audiencia. En la misma, fue mencionado mi nombre como parte de un chat entre los dos procesados”, expuso el artista en un comunicado a la opinión pública.

De acuerdo con el chat en mención, podría concluirse que el cantante Julio Rojas transportó una suma de dinero de la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Barranquilla, configurando una aseveración de suma gravedad, teniendo en cuenta que a Petro Burgos se le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

No obstante, ante el contenido del chat en mención y el hecho de que su nombre figurara dentro del material probatorio del caso, Rojas Díaz hizo varias claridades a través de sus redes sociales.

Julio César Rojas, cantante de vallenato. | Foto: Instagram @juliorojasdiaz

En primer lugar, aseguró que nunca transportó alguna suma de dinero para Nicolás Petro o Day Vásquez, como se intuye en el chat compartido durante la audiencia. De igual manera, dijo que si su presencia o testimonio son requeridos dentro del proceso, estará presto a colaborar con la justicia.

“A lo largo de mi carrera artística me he caracterizado por mantener un comportamiento ético y ejemplar, de lo cual pueden dar fe tanto mis allegados como las personas que han contratado mis servicios”, anotó en su comunicado.

Comunicado de Julio César Rojas. | Foto: Instagram @juliorojasdiaz

“El que nada debe, nada teme”

El artista vallenato también se pronunció en un video publicado en su cuenta de Instagram. En primer lugar, reiteró que nunca se ha prestado para recibir ni para entregar dinero. Así mismo, dijo que nunca lo han contactado para una solicitud semejante.

“No entiendo por qué razón están usando y salió mi nombre en esas conversaciones y pusieron mi perfil en esa audiencia pública, que la vio prácticamente todo el país. Me siento bastante extraño con eso porque no tengo absolutamente nada que ver”, expresó Rojas Díaz.

“Como dice el dicho, ‘el que nada debe, nada teme’. Entonces, yo estoy puesto a cualquier indagatoria. Cualquier declaración que deba dar, aquí estoy presto para lo que sea. No tengo nada que ocultar”, agregó.

El cantante publicó su mensaje en virtud de que desea tener las cosas claras, especialmente con sus seguidores, para no estar involucrado en un problema público. De paso, aclaró cuál es la única relación que ha tenido con Nicolás Petro y Day Vásquez.

“Creo que las veces que me alcancé a ver con ellos fue netamente profesional, nos contrataron para cantarles en dos fiestas, pero hasta ahí. Jamás he recibido ningún ofrecimiento de su parte para llevar dinero, o he llevado un mensaje, absolutamente nada. Quiero que me separen de ese tema”, apostilló.

El cantante Julio César Rojas dijo que nunca movilizó dineros para Nicolás Petro. Tampoco recibió indicaciones para hacer algo semejante. | Foto: Foto 1: Gerardo Gómez / Foto 2: Instagram @juliorojasdiaz

“A mí no me llena lo que está pasando. Me interesa que me conozcan por mi música, por mis canciones, por mi parranda, por las cosas bonitas que he hecho, no por algo en lo que no tengo nada que ver y de lo que no tengo conocimiento”, concluyó el cantante Julio Rojas en su video.