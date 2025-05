⁠Norma Nivia le declaró su amor a Peluche en vivo y reacción de Mateo no pasó desapercibida: “Gracias, flaca”

View this post on Instagram

Karina García fue contundente con posible reacción de su hija a relación con Altafulla; se defendió: “La he alcahueteado”

Contexto: Karina García fue contundente con posible reacción de su hija a relación con Altafulla; se defendió: “La he alcahueteado”

Norma Nivia tuvo su última conexión en La casa de los famosos Colombia

Además, aseguró que el hecho de estar fuera y separada de Mateo, hizo que se diera cuenta de que sus sentimientos por él son reales y fuertes, lo cual reveló ante Karen Sevillano y Vicky Berrío en primera instancia, durante el after del formato.

Como era de esperarse, Norma Nivia se dirigió la mayoría del tiempo a Peluche y le dijo: “Mateo, amor mío, salir de la burbuja me ha servido para darme cuenta de que lo que siento por ti es hermoso, es fuerte, es poderoso, así que aquí te espero afuera como habíamos quedado. Sé que eres capaz y te mereces todo lo más lindo de la vida, sigue los consejos de El Flaco, concéntrate en tu juego, concéntrate en lo que tienes que hacer, tú eres capaz, tú mereces lo más lindo”.

View this post on Instagram

Además, la actriz se tomó el espacio también para pedirle que aunque las cosas hayan cambiado en las últimas semanas, no confíe del todo en quienes lo han atacado meses atrás.

“Eso sí, a la que ha tenido problemas con tantas mujeres y a la que solo ve cosas negativas, en esas dos no confíes. No te imaginas el daño que han hecho y lo que son capaces de hacer por seguir haciendo daño, que tu nobleza no te juegue una mala pasada, confía solamente en la gente que tienes que confiar”, afirmó.