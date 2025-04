Norma Nivia quedó avergonzada tras cine en ‘La casa de los famosos’; fue desenmascarada con delicado tema: “No me reconozco”

“Yo estaba ayudándole a Melissa a montar el hijue… personaje para lo de la remedada. Como a ella siempre le decía cu… caído, cu… caído, me decía ‘yo no sé qué ponerme’ y lloraba. Yo le dije ‘pues póngase un cu… caído’. No, paila, se me fueron las luces con toda ”, dijo a la cámara.

“No, paila, mari… No me gustó ni cinco lo que vi de mí. O sea, me vi y es como que no me reconozco. No reconozco esa persona”, mencionó.