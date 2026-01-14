Gente

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Karol Samantha manifestó que seguirá en pie de lucha por su prometida.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

14 de enero de 2026, 5:11 p. m.
Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.
Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas. Foto: Instagram @karolsamantaoficial

A comienzos del año 2025, Epa Colombia enfrenta una etapa compleja en la que se encuentra privada de la libertad. La empresaria e influencer permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de cinco años y dos meses debido a los hechos de vandalismo contra estaciones de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.

Su familia, amigos cercanos y equipo de trabajo han sentido muy fuerte el golpe de la condena de Daneidy, y esto ha llegado a afectar a nivel emocional sobre todo para su pareja y sus padres.

Epa Colombia, influencer colombiana
Epa Colombia, influencer colombiana Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

En las últimas horas, Epa Colombia se ha convertido en motivo de conversación, ya que en la noche del pasado martes 13 de enero se conoció que un juez de ejecución de penas negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena de cinco años que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, y esto nubló nuevamente su esperanza de salir de prisión.

“Tenme paciencia”: Epa Colombia envió, desde la cárcel, mensaje a su novia y le recordó la promesa que tienen de por vida

Novia de la Epa Colombia, Karol Samantha, se pronunció por novedad en su caso

A través de las redes sociales, Karol Samantha, su prometida, se pronunció por lo sucedido y destapó que no se siente conforme con la decisión que tomó el juez, ya que tanto ella como la familia de Daneidy esperaban que se diera un cambio.

Gente

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Gente

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: el Padre Chucho inicia la ceremonia con una misa y le da el último adiós al artista

Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Gente

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Gente

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Gente

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Bogotá

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Gente

“Tenme paciencia”: Epa Colombia envió, desde la cárcel, mensaje a su novia y le recordó la promesa que tienen de por vida

Gente

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

“Amigas también quiero aprovechar este espacio para transmitirles este mensaje a todas las personas que a diario no paran de escribirnos preguntándonos por Dane, dándonos su apoyo, su moral, siendo empáticos con esta situación que vivimos”, empezó diciendo Karol.

Además, afirmó que aunque reciben constantemente críticas, ellos siguen defendiendo a Daneidy y rogando para que se de un buen cambio en el proceso de la influencer.

“Ya vamos a cumplir un año y ha sido una de las pruebas más difíciles. Como pueden ver, no ha habido avance en el proceso, no hemos obtenido los beneficios esperados. En medio de que tantas personas le dan duro a ella, seguimos en pie de lucha porque creemos 100% en la justicia divina. Ya vamos a cumplir un año en esta dura prueba, pero solo les pedimos que sigan en cadena de oración apoyando a Dane”, añadió.

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Por último, reafirmó que para ella, la condena que enfrenta su prometida está salida de todo contexto.

“Con esto no quiero llegar a decir si es justo, si es injusto. Solo yo sé que muchos de ustedes también piensan como yo... que la condena de Dane es demasiado desproporcionada, que tiene una condena súper alta”

VER MÁS

Epa Colombia

Más de Gente

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Yeison Jiménez y su esposa

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: el Padre Chucho inicia la ceremonia con una misa y le da el último adiós al artista

Yeison Jiménez

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Hermana de Yeison Jiménez lo despidió.

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Sacerdote habló sobre Yeison Jiménez

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

Niño Prodigio: horóscopo para los 12 signos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Aries, Escorpio y otros signos del zodiaco que enfrentarían retos este miércoles 14 de enero, según Nana Calistar

El cantante de música popular habló de la conversación que tuvo con la viuda de su colega.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

Noticias Destacadas