Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

A comienzos del año 2025, Epa Colombia enfrenta una etapa compleja en la que se encuentra privada de la libertad. La empresaria e influencer permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de cinco años y dos meses debido a los hechos de vandalismo contra estaciones de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.

Su familia, amigos cercanos y equipo de trabajo han sentido muy fuerte el golpe de la condena de Daneidy, y esto ha llegado a afectar a nivel emocional sobre todo para su pareja y sus padres.

Epa Colombia, influencer colombiana Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

En las últimas horas, Epa Colombia se ha convertido en motivo de conversación, ya que en la noche del pasado martes 13 de enero se conoció que un juez de ejecución de penas negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena de cinco años que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, y esto nubló nuevamente su esperanza de salir de prisión.

A través de las redes sociales, Karol Samantha, su prometida, se pronunció por lo sucedido y destapó que no se siente conforme con la decisión que tomó el juez, ya que tanto ella como la familia de Daneidy esperaban que se diera un cambio.

“Amigas también quiero aprovechar este espacio para transmitirles este mensaje a todas las personas que a diario no paran de escribirnos preguntándonos por Dane, dándonos su apoyo, su moral, siendo empáticos con esta situación que vivimos”, empezó diciendo Karol.

Además, afirmó que aunque reciben constantemente críticas, ellos siguen defendiendo a Daneidy y rogando para que se de un buen cambio en el proceso de la influencer.

“Ya vamos a cumplir un año y ha sido una de las pruebas más difíciles. Como pueden ver, no ha habido avance en el proceso, no hemos obtenido los beneficios esperados. En medio de que tantas personas le dan duro a ella, seguimos en pie de lucha porque creemos 100% en la justicia divina. Ya vamos a cumplir un año en esta dura prueba, pero solo les pedimos que sigan en cadena de oración apoyando a Dane”, añadió.

Por último, reafirmó que para ella, la condena que enfrenta su prometida está salida de todo contexto.

“Con esto no quiero llegar a decir si es justo, si es injusto. Solo yo sé que muchos de ustedes también piensan como yo... que la condena de Dane es demasiado desproporcionada, que tiene una condena súper alta”