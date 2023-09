Stephanie Ruiz le hizo amorosa dedicatoria a Mateo Carvajal tras emotiva sorpresa que le dio: “Hoy vale la pena darse amor”

Stephanie Ruiz estalló de amor por Mateo Carvajal

Ruiz no dudó en agradecerle a Mateo Carvajal, expresándole cuánto lo amaba y cuánto valoraba todo el apoyo que le daba en estos instantes relevantes de su vida. La paisa fue clara en que lo admiraba también, pues en él veía a un ser único que la impulsaba a ser mucho mejor cada día.

“Tu amor me hace inmensamente feliz. Te amo gracias por apoyarme, motivarme y demostrarme tanta admiración que es mutua por ser quien me inspira a hacer todo mejor” , escribió al inicio, manifestando todo el cariño y sentimiento que tenía por el colombiano.

Yina Calderón atacó a Mateo Carvajal

Es importante recordar que días atrás, Yina Calderón arremetió contra Mateo Carvajal, asegurando que trataba muy mal a la empresaria cuando asistían a eventos públicos. La exparticipante del programa Protagonistas de Nuestra Tele apuntó que no le parecía correcto la manera en la que manipulaba y se expresaba de su pareja, quien lo acompañaba en todo momento.

“ Cómo trató a esa mujer en esa entrevista. O sea, cómo la trata (...) Literal, le dice a la vieja: ‘gracias a mí tienes números, yo te doy números, me tienes que comprar, porque gracias a mí tienes seguidores, ¿qué le pasa a esta mujer? A mí ningún man me habla así o le digo: ‘Vaya con sus hij%$# números para la mi$#%’ ”, dijo en un clip que subió a Instagram, mientras dialogaba con su hermana Leonela Calderón.

“Con razón Melina se fue de ahí, o sea, perdóname Mateo, yo no te conozco y opino porque se me da la gana, pero, ¿cómo vas a tratar así a esa mujer tan divina?”, agregó en aquel instante, refiriéndose a la presentadora de Yo me llamo, con quien tuvo a su primogénito Salvador.