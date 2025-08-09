Números de la suerte de Walter Mercado para el domingo, 10 de agosto; hay prevenciones energéticas

Este domingo 10 de agosto se presenta como una fecha marcada por un imapcto cósmico que, según la tradición astrológica, favorecerá los nuevos comienzos, el crecimiento interior y la creatividad.

La interpretación de esta jornada se enmarca en la filosofía espiritual que durante décadas difundió el recordado astrólogo Walter Mercado y que, en la actualidad, continúa transmitiendo su sobrina, Betty B. Mercado.

El movimiento planetario proyecta un escenario propicio para encarar desafíos con firmeza, abrirse a oportunidades inesperadas y mantener una actitud optimista frente a las transformaciones que puedan surgir.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

La disposición astral invita a actuar con confianza y aprovechar el momento para dar pasos significativos hacia metas personales o profesionales.

De acuerdo con información publicada por El Nuevo Herald, cada signo zodiacal contará con un mensaje específico y una selección de números de la suerte.

Estas orientaciones no solo buscan servir como guía para quienes atraviesan decisiones importantes, sino que también pueden convertirse en un recurso para quienes consideran que los juegos de azar son una manera de atraer la buena fortuna.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

En este día, en el que él fuego se suaviza bajó la luna en Piscis es necesario escuchar lo que no se dice y sentir lo que no se ve, pero también, bajar la guardia y la necesidad de defenderse de estar siempre listo y dispuesto para la batalla

Afirmación: “me permito sentir sin prisa. Ni fuerza nace del silencio que me habita”

Números de la suerte: 8,48,41.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La vida romántica y también familiar tendrán un impacto importante en este día, por lo que se debe dejar que el arte la música y la naturaleza hablen ya que el cuerpo sabe lo que la mente aún no comprende.

Afirmación: “mi cuerpo es un templo de sabiduría sagrada”

Números de la suerte: 6,43,28.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio )

Se puede sentir una gran necesidad de alejarse y aislarse de todo y de todos. Por esta razón es aconsejable no hablar, pero sin sentir y preguntarse cómo afectan las acciones de los demás a sí mismo.

Afirmación: “mis pensamientos se inquietan y mi alma canta”

Números de la suerte: 1,31,39.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Es momento del perdón. Es necesario disculpar a las personas que le han fallado y perdonarse a sí mismo por confiar en estas. Es necesario que en este día se disfrute la soledad gozando de una buena meditación, encender una vela o escuchar música.

Afirmación: “soy hogar para mí mismo”

Números de la suerte: 6,59,51.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Alguien puede necesitarle y usted podría ser la compañía perfecta para esa persona que necesita apoyo emocional ya que tiene una luz propia que se vuelve guía para esa persona que camina en las tinieblas.

Afirmación: “mi luz guía con ternura. Brillos sin imponer, ambos sin condición”

Números de la suerte: 9, 10,42.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Debe evitar la resistencia y fluir con las cosas que vayan en el transcurso del día. Además, debe tener en cuenta que no todo se puede arreglar, pero si aceptar y por ende tomarlo como un aprendizaje.

Afirmación: “suelto el control y abrazo el misterio”

Números de la suerte: 9,40,33.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

El momento del análisis ha llegado, sobre todo si se trata de relaciones de pareja y de familia. Es importante tener armonía y ser polo tierra para aquella persona que se desespera por asuntos de mucha importancia.

Afirmación: “mi presencia es suficiente para sanar”

Números de la suerte: 1,11,31.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Es momento de enfrentar los miedos y las inseguridades. Hay que ser consciente de las emociones y darle valor a los cambios que llegan para que liberen lo que le pesa y le limita.

Afirmación: “cada sombra revela una joya de transformación”

Números de la suerte: 45, 28,31.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

El instinto del viajero se activa y llega la intención de desarrollar talentos en lugares mágicos llenos de luz, amor y paz. También hay que poner especial cuidado en la intuición ya que hay verdades que se descubren aún con los ojos cerrados.

Afirmación: “mi alma es viajera entre dimensiones de verdad”

Números de la suerte: 6,44,28.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Llega a la vulnerabilidad y no es para verlo como algo malo, como debilidad. Por el contrario, se debe ver como sabiduría en el proceso y permite expresar lo que se siente como una decisión valiente.

Afirmación: “mi alma construye desde la fe, no es el miedo”

Números de la suerte: 16, 30,52.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La luna en Piscis es efectiva en este signo y por esto hace que se conectan muy bien las ideas que sanan con las ideas que elevan por esto se debe usar para tener fe en sí mismo.

Afirmación: “mi intuición es una antena divina”

Números de la suerte: 33,40, 16.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Sale a flote lo espiritual que hay en las personas de este signo, pero también las emociones se revuelcan y permiten ver que se encuentra muy sensible. Por esto, se debe aprovechar este día para buscar entretención y distracción.

Afirmación: “soy canal de amor, arte y sanación. Mi sensibilidad es mi superpoder”