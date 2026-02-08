Números de la suerte de Walter Mercado para este 8 de febrero; un giro en la fortuna para los signos

El 2026 arrancó con un aire de cambio y optimismo, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y decisiones importantes para miles de personas. En este contexto, la astrología volvió a posicionarse como un referente para quienes buscan orientación, con astrólogos y expertos difundiendo lecturas que muchos toman como una brújula para enfrentar el día a día.

Así, con la llegada del domingo 8 de febrero, fecha que coincide con el cierre de la primera semana de febrero, Dannette Benet Mercado —sobrina del icónico Walter Mercado— dio a conocer las cifras consideradas afortunadas para aquellos que esperan tentar la suerte en la lotería. Estas predicciones fueron recopiladas y difundidas por El Nuevo Herald, organizadas según cada signo zodiacal.

De este modo, el inicio del año se vive bajo una vibración particular, alimentada por la expectativa de que el 2026 esté marcado por transformaciones positivas, crecimiento personal y escenarios favorables para un amplio número de personas.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aries

La Luna en Escorpio impulsa a enfrentar deseos profundos y a expresarlos con valentía. Hay movimientos inesperados en el amor, pero también protección y oportunidades emocionales.

Afirmación: “Me permito sentir con valentía y recibir lo que la vida quiere darme”.

Números de suerte: 8, 45, 29.

Tauro

Se activan decisiones clave en vínculos importantes. Es un momento para romper patrones afectivos y permitir que el amor evolucione con mayor madurez.

Afirmación: “Me libero de lo que limita mi corazón y permito que el amor evolucione”.

Números de suerte: 9, 49, 25.

Géminis

El día favorece la organización emocional y la claridad en la comunicación. Surgen cambios inesperados en el amor o en las rutinas, guiados por la intuición.

Afirmación: “Escucho mi verdad interior y actúo desde la claridad”.

Números de suerte: 11, 49, 40.

Cáncer

La energía potencia emociones, creatividad y expresión sincera. Hay giros sorpresivos en lo social o sentimental, con oportunidades para disfrutar más.

Afirmación: “Mi sensibilidad es mi poder y la dejo brillar”.

Números de suerte: 5, 38, 22.

Leo

Se remueven asuntos familiares y emocionales profundos. Es clave actuar con prudencia ante cambios en la imagen pública o el amor.

Afirmación: “Honro mis emociones y avanzo con sabiduría”.

Números de suerte: 40, 32, 1.

Virgo

La intuición se agudiza y ayuda a resolver pendientes. Cambios inesperados modifican planes o relaciones, ampliando la visión personal.

Afirmación: “Confío en mi intuición y permito que la vida me sorprenda”.

Números de suerte: 6, 38, 19.

Libra

Surgen reflexiones sobre el valor propio y las necesidades afectivas. El amor atraviesa movimientos inesperados que traen claridad.

Afirmación: “Merezco un amor auténtico y alineado con mi verdad”.

Números de suerte: 20, 45, 13.

Escorpio

La Luna en el signo intensifica emociones y decisiones postergadas. Hay cambios importantes en relaciones, con expansión y claridad emocional.

Afirmación: “Me permito renacer y atraer lo que vibra conmigo”.

Números de suerte: 58, 47, 28.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Sagitario

El día invita a la introspección y a aclarar vínculos. Se presentan ajustes en rutinas y en la forma de expresar afecto, con protección espiritual.

Afirmación: “Mi paz interior guía mis decisiones”.

Números de suerte: 48, 38, 11.

Capricornio

Se activan planes a futuro y contactos importantes. Cambios inesperados en el amor o proyectos creativos abren nuevas puertas.

Afirmación: “Confío en el camino que se abre ante mí”.

Números de suerte: 21, 31, 27.

Acuario

La atención se centra en lo profesional y la imagen pública. Es un momento de evolución personal y cambios en la manera de relacionarse.

Afirmación: “Me permito evolucionar y mostrar mi autenticidad”.

Números de suerte: 38, 22, 18.

Piscis

La energía favorece la conexión espiritual y revelaciones internas. Cambios en creencias y en el amor impulsan nuevas posibilidades.

Afirmación: “Mi corazón se abre a nuevas posibilidades”.

Números de suerte: 5, 38, 29.