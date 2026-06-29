Números de la suerte de Walter Mercado para este lunes, 29 de junio: predicciones para ganar la lotería

El legado de Walter Mercado permanece vigente pese a que ya han transcurrido más de seis años desde su fallecimiento. Las predicciones del reconocido astrólogo puertorriqueño continúan llegando al público gracias a la labor de sus familiares y colaboradores, quienes mantienen viva la difusión de los mensajes que lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de la astrología.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Con motivo del lunes 29 de junio, fueron divulgados nuevos pronósticos acompañados por los tradicionales números de la suerte, dirigidos a quienes acostumbran participar en loterías, chances, sorteos y otros juegos de azar. Las interpretaciones conservan el estilo espiritual y simbólico que distinguió a Walter Mercado durante toda su carrera.

Como ocurre de manera habitual, estas predicciones despiertan la curiosidad de quienes esperan atraer la buena fortuna, la prosperidad o la abundancia. La información fue recopilada y publicada por El Nuevo Herald, medio que organizó los pronósticos de acuerdo con cada signo del zodiaco para facilitar su consulta.

Aries

La Luna Llena revela una verdad importante, mientras Mercurio retrógrado invita a revisar conversaciones antes de actuar. Es un buen momento para cerrar ciclos emocionales con calma y paciencia.

Números de suerte: 9, 22, 31.

Tauro

La Luna Llena pone el foco en las relaciones y Mercurio retrógrado lleva a replantear acuerdos y expectativas. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo.

Números de suerte: 4, 18, 27.

Géminis

La Luna Llena impulsa a organizar la rutina, mientras Mercurio retrógrado favorece retomar pendientes y corregir errores. La concentración será fundamental.

Números de suerte: 5, 14, 33.

Cáncer

La Luna Llena intensifica las emociones y saca a la luz asuntos familiares del pasado. Será un buen momento para cerrar etapas y proteger la sensibilidad.

Números de suerte: 2, 17, 29.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Leo

La Luna Llena aporta claridad sobre un proyecto, pero Mercurio retrógrado recomienda revisar cada detalle. Un mensaje inesperado podría cambiar la perspectiva.

Números de suerte: 7, 20, 34.

Virgo

La Luna Llena ilumina los recursos personales, mientras Mercurio retrógrado invita a revisar gastos y prioridades. Actuar con calma permitirá resolver asuntos importantes.

Números de suerte: 6, 15, 28.

Libra

La Luna Llena marca un cierre de ciclo personal y Mercurio retrógrado impulsa a mejorar la comunicación. Es tiempo de avanzar con mayor autenticidad.

Números de suerte: 1, 19, 30.

Escorpio

La Luna Llena revela emociones ocultas y Mercurio retrógrado favorece la reflexión interna. Soltar viejas cargas permitirá recuperar la tranquilidad.

Números de suerte: 3, 12, 26.

Sagitario

La Luna Llena ilumina amistades y proyectos, mientras Mercurio retrógrado lleva a replantear planes. Reconectar con personas valiosas será beneficioso.

Números de suerte: 8, 21, 35.

Capricornio

La Luna Llena destaca asuntos profesionales y Mercurio retrógrado aconseja revisar contratos y decisiones laborales. Será un periodo favorable para fortalecer la autoridad. }

Números de suerte: 10, 23, 32.

Acuario

La Luna Llena amplía la visión sobre estudios, viajes o decisiones importantes. Mercurio retrógrado invita a revisar documentos y recuperar oportunidades.

Números de suerte: 11, 24, 36.

Piscis

La Luna Llena ayuda a identificar lo que debe dejar atrás, mientras Mercurio retrógrado impulsa a revisar asuntos financieros y emocionales. Será posible cerrar un ciclo y recuperar la confianza.

Números de suerte: 10, 16, 25.