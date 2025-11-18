Suscribirse

Números de la suerte de Walter mercado para hoy martes, 18 de noviembre: predicciones para todos los signos

El astrólogo dejó un legado muy sólido, el cual llama la atención de los curiosos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 1:30 p. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Para este martes 18 de noviembre, las configuraciones del cielo apuntan a movimientos internos y a la llegada de nuevas oportunidades. Esta visión proviene del legado espiritual de Walter Mercado, enseñanza que hoy mantiene viva su sobrina, Betty B. Mercado.

Con el mes llegando a su ecuador, se manifiesta una energía renovadora que motiva a cada signo a avanzar en su crecimiento personal y a identificar las posibilidades que el universo coloca ante ellos.

De acuerdo con la información compartida por El Nuevo Herald, medio que divulga estas predicciones, los doce signos reciben una guía especial junto con sus números de la suerte, herramientas que pueden orientar decisiones relevantes y atraer bienestar, incluso en asuntos vinculados con los juegos de azar.

Contexto: Cruda advertencia de Mhoni Vidente sobre hecho que ocurriría en noviembre: “No se va a salvar”

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los temas familiares toman relevancia. Es un buen momento para acercarse a personas queridas y expresar sentimientos con claridad y amabilidad.

Números de suerte: 9, 18, 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Situaciones confusas se aclaran y permiten avanzar. La influencia de Mercurio favorece la comunicación y la resolución de asuntos legales.

Números de suerte: 30, 5, 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Personas influyentes prestan atención y se generan oportunidades profesionales. La energía de Mercurio impulsa proyectos creativos.

Números de suerte: 6, 8, 44.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La estabilidad económica se relaciona con la armonía familiar. Se recomienda valorar lo espiritual y los vínculos afectivos.

Números de suerte: 1, 18, 25.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La vida en el hogar cobra protagonismo. Aunque lo económico preocupa, un ambiente pacífico traerá bienestar. Se sugiere abrirse nuevamente al amor.

Números de suerte: 21, 28, 42.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La agenda social se activa y hay compromisos pendientes por atender. Es un día adecuado para expresar ideas y dar rienda suelta a la creatividad.

Números de suerte: 41, 6, 18.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es momento de controlar gastos y recuperar energías tras días complejos. La paciencia será clave para que las cosas mejoren.

Números de suerte: 1, 10, 37.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Mercurio impulsa la comunicación y potencia la creatividad. Se reconoce la necesidad de mejorar aspectos personales y asumir responsabilidades.

Números de suerte: 7, 11, 38.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía favorece el fortalecimiento espiritual. Espacios de meditación o lectura serán aliados para encontrar paz interior.

Números de suerte: 26, 5, 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un cambio de perspectiva permitirá mejorar la vida afectiva. Las relaciones se armonizan y la familia brinda apoyo a nuevos proyectos.

Números de suerte: 12, 35, 7.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Mercurio aporta comprensión en el ámbito sentimental. El amor se acerca para quienes están solos. La salud muestra recuperación.

Números de suerte: 1, 28, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Una persona cercana ofrecerá orientación importante. Con la energía activa, surgen oportunidades para demostrar capacidades.

Números de suerte: 7, 10, 21.

