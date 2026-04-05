Números mágicos de Walter Mercado para hoy domingo, 5 de abril: cifras cargadas de suerte para ganar la lotería

Walter Mercado se mantiene como una figura emblemática dentro del mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque murió en 2019, su influencia permanece gracias a su familia, que se ha encargado de difundir los escritos, consejos y predicciones que dejó, los cuales siguen siendo seguidos con interés por miles de personas.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Para el domingo 5 de abril, se dieron a conocer orientaciones especiales acompañadas de números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían beneficiar a quienes prueban fortuna en juegos de azar como loterías y chances. Estas recomendaciones, llenas de significado, continúan fortaleciendo el vínculo con quienes confían en su legado.

La recopilación de estos mensajes estuvo a cargo de Dannette Benet, sobrina del astrólogo, quien publicó en El Nuevo Herald estos mensajes para cada signo.

Aries

En este Domingo de Pascua, encuentra una verdad que impulsa su crecimiento emocional. Comprende que no todo se logra con esfuerzo, sino también al abrirse a lo que llega. Recupera la esperanza en el amor.

Números de suerte: 6, 38, 13.

Tauro

La jornada fortalece su estabilidad y valores personales. Recibe señales que confirman avances importantes en su vida y le recuerdan que merece lo positivo.

Números de suerte: 7, 8, 12.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Géminis

Vive un proceso de claridad y reorganización interna. Una conversación o idea renueva su entusiasmo y mejora su conexión con otros.

Números de suerte: 8, 21, 34.

Cáncer

Experimenta un renacer emocional que le permite soltar preocupaciones. Encuentra paz interior y decide proteger su energía con mayor cuidado.

Números de suerte: 9, 15, 25.

Leo

Observa sus relaciones con mayor claridad. Un vínculo se fortalece mediante la honestidad, mientras su autenticidad impacta positivamente en otros.

Números de suerte: 36, 27, 44.

Virgo

Siente la necesidad de hacer una pausa y escuchar su cuerpo. Al soltar el control, logra claridad y equilibrio en situaciones complejas.

Números de suerte: 9, 30, 41.

Libra

Recupera la armonía emocional. Encuentra soluciones simples a conflictos y se reconecta con la tranquilidad en lo cotidiano.

Números de suerte: 40, 12, 26.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Escorpio

Vive una transformación interna profunda. Libera miedos y se guía por una intuición fortalecida para tomar decisiones acertadas.

Números de suerte: 32, 2, 17.

Sagitario

Refuerza su fe y visión de futuro. Surge una oportunidad que impulsa sus metas y despierta su deseo de crecer y explorar.

Números de suerte: 33, 6, 48.

Capricornio

Se libera de cargas que le generaban presión. Encuentra un nuevo equilibrio y retoma su propósito desde una perspectiva más serena.

Números de suerte: 22, 14, 48.

Acuario

Su creatividad se activa con fuerza. Encuentra soluciones innovadoras y se deja guiar por su intuición para avanzar.

Números de suerte: 30, 21, 5.

Piscis

Su sensibilidad espiritual se intensifica. Recibe señales importantes y logra liberarse de emociones negativas, sintiéndose más liviano.

Números de suerte: 5, 50, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.