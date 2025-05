Ornella Sierra aclaró si la echaron de RCN y explicó su ausencia en ‘La casa de los famosos’

Ornella Sierra, una de las participantes más recordadas de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, quien posteriormente, se convirtió en la host digital de la entrega del 2025 del reality show, rompió el silencio luego de que miles de personas afirmaran por medio de las redes sociales, que la mujer fue despedida por el Canal RCN, como resultado a varios inconvenientes en los que se habría involucrado en su vida personal.

Fue por medio de su programa digital llamado Cocinando por despache, en el que, mientras preparó algunas recetas, reveló detalles de su vida y respondió las preguntas de sus más fieles seguidores.

Ornella Sierra, casa de los famosos Colombia | Foto: Captura de pantalla redes @ornellasierra

Frente a las cámaras, la mujer de 25 años mencionó: “Eso me han tenido, mejor dicho, las redes invadidas. Cada vez que salgo a un evento me preguntan que qué pasó con lo de host digital. Bebés, yo fui host digital desde octubre hasta marzo, o sea, ya mis grabaciones como host digital, terminaron”.

Adicionalmente, indicó que, el hecho de que ya no esté presentando La casa de los famosos en el formato digital, no significa que no tenga otros proyectos dentro del Canal RCN.

“Eso no quiere decir que yo haya dejado de ser talento del Canal, pues no, por eso ustedes me siguen viendo en el canal, en los eventos y me siguen viendo dando lidia y dando lora en todo lado”.

Por otro lado, dejó en claro que no terminaron su contrato por los chismes que han estado circulando en redes sociales, afirmando que toda esta información sería 100% falsa.

“A mí no me echaron, no la embarré, no me pusieron de patitas en la calle, no me echaron por moza, no es nada de esas cosas que ustedes estaban pensando, gracias a Dios (...) Simplemente, ya mis grabaciones terminaron, por eso, estoy retomando mis proyectos anteriores porque el que mucho abarca, poco aprieta, entonces tampoco podía tener las dos cosas al tiempo”.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos usuarios de las redes opinaron sobre la situación y cuestionaron si la mujer estaba siendo sincera con sus seguidores.