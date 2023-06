Padre de Gerard Piqué explotó por pregunta sobre boda de su hijo con Clara Chía; tuvo inesperada reacción

Gerard Piqué y Clara Chía se convirtieron en protagonistas de distintas noticias en la prensa internacional, debido al evento familiar en el que participaron el pasado 23 de junio en Barcelona. La pareja de españoles estuvo presente en la boda de Marc Piqué, hermano del exfutbolista, quien se dio el ‘sí’ con María Valls, su novia de toda la vida.

Marc Pique y Maria Valls se van como marido y mujer de la Parroquia Sant Vicenç de Montalt, el 23 de junio de 2023, en Sant Vicenç de Montalt, España. (Foto de David Oller/Europa Press vía Getty Images) - Foto: Getty Images

La ceremonia rodeó a todo el entorno de la celebridad deportiva, llevándose a cabo una fiesta muy alegre, abundante y tranquila. Las imágenes que salieron a la luz plasmaron las sonrisas, emociones y euforia que rodearon a los invitados, entre los que destacaron amigos y allegados de los novios.

Tras unos días desde que esta unión se realizó de forma oficial, las miradas de los curiosos y los medios se posaron en detalles que quedaron registrados en fotos y videos. Gran parte de los comentarios estuvieron enfocados en el look de Clara Chía, quien estuvo tomada de la mano con Piqué en todo el festejo familiar.

Gerard Pique y Clara Chia saliendo de la Parroquia Sant Vicenç de Montalt (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, a pesar de la sorpresa que causó la boda de uno de los integrantes del núcleo Piqué-Bernabeu, la atención de los espectadores quedó en varias noticias que hacían referencia a la reacción de Joan Piqué, padre de Gerard y Marc. El español no habría tomado de la mejor manera una interrogante que surgió por parte de la prensa, soltando una respuesta desconcertante y compleja.

Montserrat Bernabeu y Joan Piqué en la boda de su hijo Marc - Foto: Getty

De acuerdo con lo reseñado por medios como La Vanguardia y Aruseros, el progenitor del empresario de Kosmos fue consultado sobre esta fecha especial, a lo que fue sincero e indicó que estaba “muy contento” con Montserrat Bernabeu, su esposa, por este acontecimiento. Ahí fue tomado por sorpresa en el evento, recibiendo otra pregunta sobre si existía la posibilidad o era verdad que Gerard Piqué y Clara Chía se casarían pronto.

Según se conoció, Joan Piqué, con una actitud tosca y una risa tajante, mencionó que “no era su problema”, alejándose de las cámaras y de los reporteros que se encontraban en el sitio. El catalán siempre guardó silencio sobre su vida familiar y personal, por lo que estas declaraciones dejaron pensando a más de uno.

Clara Chía fue protagonista de comentarios por sus fotos en la boda de Marc Piqué. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Es importante destacar que estas palabras hicieron eco en la prensa, debido a los rumores y especulaciones que salieron a la luz sobre la supuesta boda que tendrían Piqué y Clara Chía. Programas de entretenimiento aseguraron que fuentes tenían certeza de que el exfutbolista le pediría la mano a su novia en esta fiesta y se haría público el compromiso.

Sin embargo, Las Mamarazzis, Lorena Vásquez y Laura Fa, se encargaron de indagar y consultar con el círculo cercano del deportista, derrumbando cualquier chisme que lo involucrara en un matrimonio. Las dos periodistas soltaron su información y develaron que era falso.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Lorena Vásquez contó en Y ahora Sonsoles un detalle en específico de la relación de los dos catalanes, puntualizando que no existía certeza alguna de que fueran a llegar al altar. La periodista apuntó que todo estaba siendo negado por cercanos al entorno de la pareja, por lo que no habría, de momento, estos planes en el noviazgo que sostienen.

“De momento no hay boda, no están preparando nada”, dijo la española en la charla que se dio en el programa.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

La mamarazzi fue enfática en que todo esto estaba fluyendo por la visita de la pareja a una importante joyería en Barcelona, pero que este plan no tenía nada que ver con un matrimonio. Lorena Vásquez indicó que el empresario y la relacionista pública visitaron el lugar buscando otro accesorio, lejos de un anillo de compromiso.

“Todo esto salió a raíz de que ellos dos fueron a buscar una joya a una importante joyería de Barcelona, del centro, pero que no tiene nada que ver con un anillo, era otro tipo de joya. De ahí creo que han surgido los rumores, si no me mienten y normalmente mis fuentes son bastante buenas, no hay boda de momento”, aclaró.