Paola Turbay denuncia que fue víctima de millonaria estafa con su marca de cosméticos

Paola Turbay se ganó el cariño y admiración de millones de personas luego de su gran paso por el escenario de Miss Universo 1992, donde quedó como virreina. La celebridad construyó una trayectoria en los medios, participando en distintos proyectos y producciones de televisión, en las cuales mostraba sus otros talentos artísticos.

Recientemente, Paola Turbay llamó la atención de sus fieles seguidores y varios colombianos luego de conceder una entrevista radial a La W, donde relató un suceso lamentable con su marca de cosméticos y el lío económico en el que terminó al ser presuntamente estafada con una alta suma de dinero.

La ex-Señorita Colombia reveló que se despidió de su empresa llamada ‘24/7 by Paola Turbay’ debido a las presuntas irregularidades que cometió Katherine Loaiza Galeano, emprendedora que ha sido denunciada en las últimas semanas.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, todo esto ocurrió cuando se encontraba buscando la forma indicada de crear una sociedad para producción y ejecución de sus productos de belleza. La comercializadora con la que trabaja quebró y tuvo que recurrir a buscar opciones para continuar el proceso de su emprendimiento.

En medio de la charla con el medio, la celebridad afirmó que se topó y conoció a Loaiza en un evento de emprendimiento que se llevó a cabo por esas fechas. Ambas sostuvieron una charla y la mujer le dio un discurso que la llevó a creer en ella.

- Foto: Guillermo Torres

No obstante, la exreina buscó referencias que le ayudaron a tomar el impulso y acceder al poder palabra que utilizaba la emprendedora para hacer las conexiones. Katherine Loaiza Galeano logró convencerla de aliarse con ella y lanzar una innovadora línea de cosméticos para D1 y así llegar a otro público.

“Katherine Loaiza es una gran vendedora, tiene una capacidad impresionante de venderle a uno sus ideas”, puntualizó la artista en conversación con el medio radial.

De acuerdo con lo que comentó Turbay, al unirse en este negocio con la mujer, proporcionó una alta suma de 300 millones de pesos, así como los respectivos derechos para que se utilizara su marca. En cuanto a su nueva socia, ella también haría un aporte de la misma suma de dinero y se encargaría de la parte financiera y administrativa.

Pese a que todo parecía andar perfecto con esta idea, las cosas cambiaron con el pasar de los meses, ya que las quejas y problemas comenzaron a surgir con proveedores, asesoras y trámites legales. Se presentaron demoras con los aportes a seguridad social, además de complicaciones que hicieron que Paola Turbay jamás firmara el contrato oficial para dicha sociedad.

Los productos no estaban llegando a los clientes, no se estaba pagando a los trabajadores, y esto le estaba afectando la estabilidad a su marca.

“La única que termina perjudicada soy yo, porque el único nombre que está en juego es el mío”, señaló la celebridad colombiana sobre esta situación.

“Casi 500 millones de pesos eran dineros que supuestamente debían estar destinados a los productos 24/7 y a la comercialización de estos productos. Pero no sólo eso, yo encontré que ellos se pagaban a ellos mismos y pagaban a comercializadores y proveedores que le vendía los envases, los activos, las cajas; ahí me di cuenta que ellos estaban haciendo todo para su beneficio y les escribí una carta que hasta el sol de hoy no me lo han respondido”, agregó a su relato.

Una vez enfrentó los problemas que comenzaron a surgir por las irregularidades, solicitó retirar su participación e imagen de dicha alianza. La actriz detectó movimientos extraños en la plataforma donde se manejaba todo el tema financiero de la empresa, por lo que con tristeza decidió cerrar definitivamente su página de ‘24/7′.

A pesar de que nunca firmó ningún papel y tampoco conformó dicha sociedad, sí perdió todo el dinero que entregó a ese negocio.

“Es muy importante para mí que no quede manchado mi nombre que, en 30 años de vida pública, jamás he tenido un escándalo, jamás le he debido plata a nadie”, afirmó.