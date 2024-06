“Para difamarme tienes la boca lista”: Karen Sevillano se enfrenta con sus compañeros en La casa de los famosos Colombia

Miguel Melfi y Pantera se molestan con Karen Sevillano por su falta de ayuda en las tareas del hogar

“Ayer arreglé la cocina yo sola y no le reclamé a nadie y a mí no me tocaba (…) yo voy a lavar mi plato, pero ustedes nada más se la quieren pasar aquí lavando platos y ya, aquí el trabajo no es lavar loza”.