“Para mi señora”: la serenata con la que Pipe Bueno hizo llorar a Luisa Fernanda W horas antes de casarse

Tras varios años de relación, dos hijos en común y un compromiso anunciado en 2023, la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno celebran este jueves, 29 de octubre de 2026, sus actos matrimoniales.

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Como antesala a la ceremonia, la pareja ofreció una velada íntima junto a sus familiares más cercanos, marcada por una tradicional serenata de mariachis y una cena en el sector de Cajicá.

Las celebraciones previas al matrimonio comenzaron a revelarse durante la madrugada de este jueves a través de las cuentas oficiales de la empresaria y el artista.

Según lo expuesto en sus publicaciones de redes sociales, el encuentro reunió a los padres de la influencer, la madre del cantante y otros allegados en el restaurante Rancho MX, ubicado en la vía que conecta a Cajicá con Zipaquirá.

En la publicación compartida por Luisa Fernanda W, donde acompañó las imágenes con el mensaje “A pocas horas de dar el sí”, se observó a la creadora luciendo un vestido blanco strapless corto, mientras que el intérprete lucía traje formal.

Por su parte, Pipe Bueno escribió en sus redes: “Ayer en la preboda, serenata para mi señora; Hoy, ni les cuento, díganme si quieren ver todo lo que preparamos con tanto amor para nuestro día soñado”.

El momento central de la noche estuvo a cargo de una serenata con agrupación de mariachis en la que el propio artista interpretó varios temas para su prometida, cerrando así la agenda previa tras cumplir con las celebraciones de cumpleaños de sus dos hijos, Máximo y Domenic, ocurridas a lo largo de la misma semana.

Respecto al desarrollo del matrimonio, el cantante sostuvo que la ceremonia religiosa se llevaría a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá, argumentando cercanía con su lugar de residencia y valor cultural. Por su parte, la recepción posterior estaría proyectada para realizarse en el complejo Arena MX.

“Ese lugar está cerca de nuestra casa, cerca de nuestra querida Bogotá, que nos ha recibido y acogido como si fuéramos de acá, literal. Y qué mejor lugar que un lugar emblemático como lo es esta catedral, símbolo religioso de nuestro país”, mencionó Pipe en el programa ‘La Red’.

La historia sentimental entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se hizo pública en 2019, consolidándose en los años siguientes con la llegada de sus dos hijos. En octubre de 2023, la pareja anunció su compromiso oficial durante un viaje a Dubái, proyecto que finalmente se materializa este 29 de octubre.

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En cuanto a la luna de miel, la pareja ha expresado posturas distintas sobre el momento y el destino del viaje. Mientras que el cantante ha señalado que prefiere realizarlo en fechas cercanas al matrimonio, la empresaria no descarta aplazarlo hasta el próximo año debido a sus compromisos laborales. Entre los destinos que evalúa la pareja figuran Italia, las islas Maldivas y Dubái, lugar donde formalizaron su compromiso.