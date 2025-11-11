Suscribirse

Gente

Pareja en calles de Barcelona grabó momento romántico y vieron pasar a Lionel Messi detrás de ellos: su reacción se hizo viral

Este hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó los comentarios de miles.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 4:47 p. m.
Pareja vio pasar a Lionel Messi mientras presumían su amor en Barcelona.
Pareja vio pasar a Lionel Messi mientras presumían su amor en Barcelona. | Foto: TikTok: @nilitus28

Recientemente, se conoció el caso de una pareja, que estando en España, se cruzó en la misma calle con uno de los futbolistas más importantes de la actualidad: el argentino Lionel Messi.

Contexto: Lionel Messi confrontó lo que dijo Cristiano Ronaldo: se arma sonora polémica mundial

Dicha pareja se encontraba en la ciudad de Barcelona grabando un video amoroso, presumiendo un ramo de flores y un tierno beso, pero en este momento quedaron totalmente sorprendidos cuando el astro argentino pasó junto detrás de ellos caminando con dos personas que, al parecer, eran sus guardaespaldas.

@nilitus28

Es una relación bendecida por D10S… ❤️🦆 @𝐠 𝐦 🌺 #paratodalavida #messi #ramitodevioletas #911 #novia

♬ Un Ramito de Violetas - Manzanita

La sorpresa tanto del hombre como de la mujer fue gigante e inigualable, tanto, que ambos quedaron inmóviles y totalmente sorprendidos por haber estado tan cerca de Lionel Messi.

Este momento fue especial tanto para ellos como los internautas, quienes dejaron todo tipo de comentarios, en donde unos mostraban buena envidia, otros reproche, de buena forma, por decirle al hombre cómo no fue directo a tomarse una foto con el futbolista, aprovechando que lo tuvo tan cerca. Además, hubo quienes dejaron ver lo mucho que les gusta la humildad de Messi por salir a las calles de una manera normal.

Contexto: Negocio pondría a Messi en Europa junto a un colombiano: club haría millonaria jugada

“Messi caminando como si fuera un tipo como todos nosotros”; “Yo agarraría el ramo de flores para llevárselo a Messi”; “Cuando estás con tu novia y pasa el amor de tu vida”; “Como no le pediste foto!!”; “Que gran falta de respeto no quitarle el ramo a tu novia y dárselo a Messi”; “Como lo vas a dejar ir tan fácil”; “Creo que tienes el video más increíble de la historia”, fueron algunos de los comentarios en el video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

¿Qué hace Lionel Messi en España?

Desde hace algunos días, el eterno 10 llegó a España para reunirse a la concentración de la Selección Argentina y prepararse para enfrentar a la selección de Angola el próximo viernes en un amistoso, de cara al Mundial de 2026.

Messi, durante su estadía en este país, disfrutó de una visita al Estadio Spotify Camp Nou, su antigua casa, y aprovechó para subir unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram y dejar un mensaje que ilusionó a sus hinchas que por años lo siguieron en el Fútbol Club Barcelona.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió Messi.



