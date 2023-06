Participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ enfrenta amenaza de otro concursante

La quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya está al aire después de varias semanas de expectativas. Desde el capítulo uno, los más de 20 participantes, entre los que hay actores, cantantes, humoristas y hasta influencers, se han tenido que enfrentar a retos culinarios que parecen muy tranquilos, pero que al final les ha llevado su conocimiento, temperamento y paciencia al límite, al punto de que ya se presentó el primer accidente.

Los participantes deben competir con sus recetas - Foto: Fotograma, 07:25, Algunos sabores traen recuerdos de la infancia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

La primera en sufrir una herida muy cotidiana, pero igual de lamentable, dentro de una de las cocinas más prestigiosas de la televisión mundial fue la actriz Martha Isabel Bolaños, mejor conocida como la eterna ‘Pupuchurra’, apodo que le tenían a su personaje en la legendaria novela ‘Yo soy Betty, la fea’, el cual la hizo conocer en todo el país y que aún hoy le vale fotos y autógrafos por donde quiera que vaya.

Cabe recordar que, mientras ella cortaba uno de los alimentos en medio de una prueba, sufrió una cortada en unos de sus dedos. Ante la situación, Claudia Bahamón le pidió que se dejara revisar de los paramédicos y le dijeron que debían cogerle unos puntos, porque la herida estaba profunda, a lo que Bolaños se negó y prefirió seguir con la prueba.

Desde entonces se han conocido detalles y situaciones que suceden en cada capítulo del programa y recientemente uno de estos llamó la atención, pues Carolina Acevedo tuvo la oportunidad de tener un pin de inmunidad y escoger un compañero que portara el delantal negro.

Iván Ramiro Córdoba López, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, fue el escogido por la actriz para llevar el atuendo que no es muy querido por los participantes del reality.

Ante esta situación, Carolina Acevedo le reiteró a su compañero que no había tomado la decisión por ser mala persona, pero que él era uno de los fuertes, y él no dudó en responderle: “Si a mí me ponen a elegir, de pronto a alguien con delantal negro, yo sí voy a elegir a Caro. Yo pienso que aquí ‘todos’ nos podemos salvar de un delantal negro”.

Luego de este hecho, Claudia Bahamón le volvió a preguntar sobre un posible participante para que lleve el delantal y él sin duda dijo que “A Caro, más allá de ser una venganza, es como sacarse una espinita”.

A lo que la actriz le respondió: “Yo creo que ahí me están metiendo miedo, pero es que no es tan fácil que me metan miedo”. Sin embargo, en el más reciente episodio Acevedo tuvo que escoger una pizza hecha por sus compañeros, ya que ella era la capitana y al mostrársela a los jurados no gustó del todo.

Al término del reto se conoció que Julio César Herrera, Martha Isabel Bolaños, Laura Barjum, Biassini Segura, Francisca Estévez y Carolina Acevedo debían portar el delantal negro. “Sería mejor como si yo le hubiera puesto el delantal, siento como un fresquito, pero todavía la espinita sigue ahí”, no dudó en decir ‘El Negrito’.

Carolina Acevedo en 'MasterChef Celebrity'. Foto: @CANALRCN. - Foto: Foto: Cortesía RCN

La actriz no tuvo pelos en la lengua para asegurar que eso no será por siempre, “Felices porque me pusieron el delantal negro, pero eso no me dura mucho”.

A medida que avanzan los capítulos de esta temporada de MasterChef, las cosas se vuelven más difíciles para los participantes, pues el concurso y los jurados se vuelven más ‘cuchillas’ y van eliminando las preparaciones más flojas.

Cualquier error en este momento puede salirle caro a cualquiera de los concursantes de MasterChef, así sean los más opcionados para llegar a la final. Este fue el caso de la actriz Marcela Benjumea, una de las favoritas del reality, a quien se le fueron las luces en el reto de eliminación.

En el último capítulo fue eliminada Marcela Benjumea. - Foto: Fotograma, 01:08, La salida de Marcela Benjumea ocasionó tristeza en sus compañeros | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

Un estofado le costó la salida a Marcela Benjumea. Las chatas y la harina le jugaron una mala pasada a Marcela, quien en el momento de presentar su plato no pasó el exigente filtro de los tres jurados de MasterChef.

La proteína que escogió la actriz fueron las chatas, sin embargo, el plato no quedó como se esperaba, pues definitivamente no cumplió con las expectativas de ninguno de los jurados.

Para Nicolás de Zubiría, la carne “se pasó de cocción” y además la salsa elaborada para acompañarla tampoco estaba rica, debido al mal manejo de la harina en su cocción.